https://uz.sputniknews.ru/20230305/instruktory-avtoshkol-budut-proxodit-kursy-v-akademii-mvd-32662252.html
Инструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД
Инструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД
Преподавателей и инструкторов обязуют проходить повышение квалификации.
2023-03-05T18:17+0500
2023-03-05T18:17+0500
2023-03-05T18:17+0500
общество
автошкола
преподаватель
академия мвд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Преподаватели и инструкторы автошкол будут проходить переподготовку и повышение квалификации один раз в три года в Академии МВД, передает пресс-служба Минюста.При этом обучение будет проходить отдельно от основного места работы в группах до двадцати пяти человек.Для занятий на курсах нужно подать заявление через официальный сайт Академии. Его рассмотрят в течение трех дней.Читайте также:Жителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику
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инструкторы автошкол будут проходить курсы в академии мвд преподаватели квалификация опыт переподготовка автошколы в ташкенте узбекистане где научиться водить академия мвд новости новость
инструкторы автошкол будут проходить курсы в академии мвд преподаватели квалификация опыт переподготовка автошколы в ташкенте узбекистане где научиться водить академия мвд новости новость
Инструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД
Преподавателей и инструкторов обязуют раз в три года проходить повышение квалификации.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Преподаватели и инструкторы автошкол будут проходить переподготовку и повышение квалификации один раз в три года в Академии МВД, передает пресс-служба Минюста
.
При этом обучение будет проходить отдельно от основного места работы в группах до двадцати пяти человек.
Для занятий на курсах нужно подать заявление через официальный сайт Академии. Его рассмотрят в течение трех дней.