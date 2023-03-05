https://uz.sputniknews.ru/20230305/instruktory-avtoshkol-budut-proxodit-kursy-v-akademii-mvd-32662252.html

Инструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД

Инструкторы автошкол будут проходить курсы в Академии МВД

Преподавателей и инструкторов обязуют проходить повышение квалификации.

2023-03-05T18:17+0500

2023-03-05T18:17+0500

2023-03-05T18:17+0500

общество

автошкола

преподаватель

академия мвд

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21595108_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_64c331d86d2ee525cd79e04c0ee29a4e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Преподаватели и инструкторы автошкол будут проходить переподготовку и повышение квалификации один раз в три года в Академии МВД, передает пресс-служба Минюста.При этом обучение будет проходить отдельно от основного места работы в группах до двадцати пяти человек.Для занятий на курсах нужно подать заявление через официальный сайт Академии. Его рассмотрят в течение трех дней.Читайте также:Жителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инструкторы автошкол будут проходить курсы в академии мвд преподаватели квалификация опыт переподготовка автошколы в ташкенте узбекистане где научиться водить академия мвд новости новость