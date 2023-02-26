https://uz.sputniknews.ru/20230226/dva-vuza-tashkenta-polnostyu-pereydut-na-zelenuyu-energetiku-32521472.html
Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику
Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику
ТГПУ и ТГСИ будут использовать только солнечную энергию.
2023-02-26T18:10+0500
2023-02-26T18:10+0500
2023-02-26T18:10+0500
экономика
узбекистан
ташкент
университет
энергетика
солнечная энергия
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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Ташкентский государственный педагогический университет и Ташкентский государственный стоматологический институт к следующему году полностью перейдут на солнечные батареи. Об этом стало известно по итогам встречи министра высшего образования, науки и инноваций Иброхима Абдурахмонова с ректорами.Также участники совещания обсудили цифровизацию обучения в системе высшего образования. Министр дал поручения улучшить систему HEMIS и объединить существующие цифровые платформы.Кроме того, стороны отметили, что в республике необходимо создать современные программы по геологии, строительству инженерному делу.Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Читайте также:Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видеоУчебные IT-центры поддержат субсидиями за трудоустройство выпускников
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два вуза ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику зеленая возобновляемая энергетика в узбекистане ташкенте тгпу тгси ташкентский государственный педагогический университет ташкентский государственный стоматологический институт солнечные батареи новый узбекистан электричество новости новость экономика экономия электричества
два вуза ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику зеленая возобновляемая энергетика в узбекистане ташкенте тгпу тгси ташкентский государственный педагогический университет ташкентский государственный стоматологический институт солнечные батареи новый узбекистан электричество новости новость экономика экономия электричества
Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику
ТГПУ и ТГСИ к 2023-2024 учебному году будут использовать только возобновляемую солнечную энергию.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik.
Ташкентский государственный педагогический университет и Ташкентский государственный стоматологический институт к следующему году полностью перейдут на солнечные батареи. Об этом стало известно по итогам встречи
министра высшего образования, науки и инноваций Иброхима Абдурахмонова с ректорами.
"В результате установки на крыше учебных зданий и студенческих общежитий солнечных панелей до начала 2023/2024 учебного года будет покрыто 100% потребности в энергии",- написано в сообщении ведомства.
Также участники совещания обсудили цифровизацию обучения в системе высшего образования. Министр дал поручения улучшить систему HEMIS и объединить существующие цифровые платформы.
Кроме того, стороны отметили, что в республике необходимо создать современные программы по геологии, строительству инженерному делу.
Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит
$1 млрд.