https://uz.sputniknews.ru/20230226/dva-vuza-tashkenta-polnostyu-pereydut-na-zelenuyu-energetiku-32521472.html

Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику

Два вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику

ТГПУ и ТГСИ будут использовать только солнечную энергию.

2023-02-26T18:10+0500

2023-02-26T18:10+0500

2023-02-26T18:10+0500

экономика

узбекистан

ташкент

университет

энергетика

солнечная энергия

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Ташкентский государственный педагогический университет и Ташкентский государственный стоматологический институт к следующему году полностью перейдут на солнечные батареи. Об этом стало известно по итогам встречи министра высшего образования, науки и инноваций Иброхима Абдурахмонова с ректорами.Также участники совещания обсудили цифровизацию обучения в системе высшего образования. Министр дал поручения улучшить систему HEMIS и объединить существующие цифровые платформы.Кроме того, стороны отметили, что в республике необходимо создать современные программы по геологии, строительству инженерному делу.Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Читайте также:Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видеоУчебные IT-центры поддержат субсидиями за трудоустройство выпускников

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два вуза ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику зеленая возобновляемая энергетика в узбекистане ташкенте тгпу тгси ташкентский государственный педагогический университет ташкентский государственный стоматологический институт солнечные батареи новый узбекистан электричество новости новость экономика экономия электричества