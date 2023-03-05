https://uz.sputniknews.ru/20230305/uzgidromet-predupredil-ob-opasnosti-sxoda-seley--32659412.html

Узгидромет предупредил об опасности схода селей

Узгидромет предупредил об опасности схода селей

В горных районах опасность схода селей и паводков

2023-03-05T11:15+0500

2023-03-05T11:15+0500

2023-03-05T11:15+0500

общество

узгидромет

опасность

паводки

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. С 5 по 10 марта на территории Узбекистана ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега.По данным Узгидромет, опасность схода селей и паводков в этот период будет действовать в:Кашкадарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.Читайте также:В помощь мужчинам — интересная подборка подарков на 8 мартаВ Москве открылась выставка о бухарских евреях

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