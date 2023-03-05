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В Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом
В Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом
Поезд следовал по маршруту Бишкек – Самара.
2023-03-05T14:29+0500
2023-03-05T14:29+0500
2023-03-05T14:29+0500
происшествия
казахстан
столкновение
поезд
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Сегодня утром в Актюбинской области Казахстана локомотив столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".По данным МЧС, в ходе столкновения маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, первого вагона и трех колесных пар второго вагона пассажирского поезда.Известно, что поезд следовал по маршруту Бишкек – Самара. В нем находились более двухсот человек, включая граждан Казахстана, Кыргызстана и России.Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиров переместили в другие вагоны поезда. По предварительной версии, в столкновении виновата бригада маневрового локомотива.На место происшествия направили спасательные подразделения, вертолет Казавиаспас, а также восстановительный поезд КТЖ.Читайте также:Скончался популярный блогер Фарход МанноповВ Ташкенте на месяц закрыли одну из дорог – карта
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в казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом подробности погибшие раненные где когда чп казахстан центральная азия бишкек самара новости новость кыргызстан россия
в казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом подробности погибшие раненные где когда чп казахстан центральная азия бишкек самара новости новость кыргызстан россия
В Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом
Локомотив в резался в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Бишкек – Самара.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Сегодня утром в Актюбинской области Казахстана локомотив столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".
По данным МЧС, в ходе столкновения маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, первого вагона и трех колесных пар второго вагона пассажирского поезда.
Известно, что поезд следовал по маршруту Бишкек – Самара. В нем находились более двухсот человек, включая граждан Казахстана, Кыргызстана и России.
Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиров переместили в другие вагоны поезда. По предварительной версии, в столкновении виновата бригада маневрового локомотива.
На место происшествия направили спасательные подразделения, вертолет Казавиаспас, а также восстановительный поезд КТЖ.