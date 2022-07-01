https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-uzbekistane-izuchili-novyy-ustoychivyy-sort-smorodiny--25829856.html

В Узбекистане изучили новый устойчивый сорт смородины

В Узбекистане изучили новый устойчивый сорт смородины

В Узбекистане изучили новые сорта и гибриды смородины.

2022-07-01T20:41+0500

2022-07-01T20:41+0500

2022-07-01T20:41+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева провело исследование с дегустацией новых сортов золотистой смородины, проинформировала пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана. Об этом сообщает портал nuz.uz.Для изучения выбрали следующие сорта ягоды: "Гульноз", "Сиюма", "Рухшона", "Мухаббат", "Наргиз", "Узбекская сладкая", "Рухшона", "Гульноз", "Ирода", "Ядгор", "Мухаббат", а также иностранные "Вика", "Ася", "Валентина", "Подарок Ариадна" и гибрид "3759/6".Исследование показало, что все выбранные сорта отличаются высоким уровнем макро- и микроэлементов, устойчивостью к негативным факторам и мобильностью, рассказала селекционер Хилола Абдуллаева.Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыниПо результатам исследования данные о сортах "Узбекская сладкая", "Ойдин", "Ядгор" передали в Государственный сортоиспытательный центр и Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.Золотистая смородина – универсальный кустарник. Ему свойственна устойчивость к болезням, вредителям, засухам, высоким и низким температурам, а также способность приспосабливаться к самым разным почвам. Выращивать этот сорт ягоды можно во всех точках республики.На данный момент в НИИ изучают способы по выращиванию новых устойчивых сортов в Ферганской, Сурхандарьинской, Андижанской, Бухарской областях и Каракалпакстане.За последние годы институт изучил около 500 сортов яблок, 50 сортов груш, 25 сортов айвы, 300 сортов бобовых, 150 сортов ягод, 60 сортов цитрусовых. Список изученных сортов постоянно пополняется.Читайте также:В Джизакской области для сельскохозпродукции выделят более 60 тыс. га землиВ Узбекистане испытывают сорта цветного хлопка - фото

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