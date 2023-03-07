https://uz.sputniknews.ru/20230307/iran-nameren-vstupit-v-shos--32710858.html

Иран намерен вступить в ШОС

Иран намерен вступить в ШОС

Тегеран подтвердил решение вступить в ряды стран ШОС.

2023-03-07T15:58+0500

2023-03-07T15:58+0500

2023-03-07T15:58+0500

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Тегеран решительно настроен на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир на встрече с генсеком организации Чжан Мином. Об этом сообщает РИА Новости. Дипломат отметил, что Тегеран обладает техническими, промышленными, технологическими, туристическими и культурными возможностями, которые будут полезны ШОС.Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.Читайте также:Россия предлагает усовершенствовать работу ШОСДиректор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие

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