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Иран намерен вступить в ШОС
Иран намерен вступить в ШОС
Тегеран подтвердил решение вступить в ряды стран ШОС.
2023-03-07T15:58+0500
2023-03-07T15:58+0500
в мире
иран
шос
внешняя политика
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Тегеран решительно настроен на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир на встрече с генсеком организации Чжан Мином. Об этом сообщает РИА Новости. Дипломат отметил, что Тегеран обладает техническими, промышленными, технологическими, туристическими и культурными возможностями, которые будут полезны ШОС.Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.Читайте также:Россия предлагает усовершенствовать работу ШОСДиректор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие
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иран намерен вступить в шос тегеран вступит в шос шанхайская организация сотрудничества кто входит страны саммит в самарканде узбекистане новости новость
иран намерен вступить в шос тегеран вступит в шос шанхайская организация сотрудничества кто входит страны саммит в самарканде узбекистане новости новость

Иран намерен вступить в ШОС

15:58 07.03.2023
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флаг Ирана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2023
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Тегеран подтвердил решение вступить в ряды стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Тегеран решительно настроен на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир на встрече с генсеком организации Чжан Мином. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хосейн Амир Абдоллахиан сегодня, в понедельник, после полудня на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином и сопровождающей его делегацией отметил решимость и серьезность Исламской Республики Иран в вопросе участия и активной роли в ШОС", - написано в заявлении иранского МИД в соцсети.
Дипломат отметил, что Тегеран обладает техническими, промышленными, технологическими, туристическими и культурными возможностями, которые будут полезны ШОС.
Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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