https://uz.sputniknews.ru/20230307/mid-knr-ukrainskiy-krizis-podoshyol-k-kriticheskomu-momentu-32703583.html

МИД КНР: украинский кризис подошёл к критическому моменту

МИД КНР: украинский кризис подошёл к критическому моменту

Дипломат рассказал, какой позиции придерживается КНР в конфликте

2023-03-07T13:34+0500

2023-03-07T13:34+0500

2023-03-07T15:16+0500

специальная военная операция россии в донбассе

китай

мнение эксперта

украинский кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/07/32702910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_887e245c11a97014178ab722f3ca8916.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Украинский кризис подошел к критической точке: санкции не могут решить проблемы, нужно скорее начать диалог, заявил глава МИД Китая Цинь Ган. Об этом сообщает РИА Новости.По словам дипломата, для завершения конфликта необходимы спокойствие, разумность и мирные переговоры. Страны должны уважать все законные озабоченности других сторон в сфере безопасности. Это позволит добиться долгосрочной безопасности в Европе.Также он рассказал, что усилия по продвижению переговоров неоднократно срывались. Это создает впечатление, что существует некая "невидимая рука", которая в политических интересах сознательно затягивает конфликт и способствует эскалации.По украинскому вопросу Китай всегда выражал независимое мнение, несмотря на санкции. Пекин руководствуется мнением, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".При этом Цинь Ган заметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США представляет собой попытку сформировать подобие НАТО в АТР.Цель данной стратегии — это сдерживание Китая. Но китайская сторона считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть территорией для взаимовыгодного сотрудничества, а не геополитического противостояния.Читайте также:У Москвы и Вашингтона разные взгляды на будущее Центральной АзииПосол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спорта

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мид крн китая цинь ган заявил рассказал китай позиция по украинскому кризису по украине украина россия нато сша запад атр политика мнение политика пресс конференция главы мид китая политика китая новости новость