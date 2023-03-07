https://uz.sputniknews.ru/20230307/mid-knr-ukrainskiy-krizis-podoshyol-k-kriticheskomu-momentu-32703583.html
МИД КНР: украинский кризис подошёл к критическому моменту
МИД КНР: украинский кризис подошёл к критическому моменту
Дипломат рассказал, какой позиции придерживается КНР в конфликте
2023-03-07T13:34+0500
2023-03-07T13:34+0500
2023-03-07T15:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
китай
мнение эксперта
украинский кризис
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Украинский кризис подошел к критической точке: санкции не могут решить проблемы, нужно скорее начать диалог, заявил глава МИД Китая Цинь Ган. Об этом сообщает РИА Новости.По словам дипломата, для завершения конфликта необходимы спокойствие, разумность и мирные переговоры. Страны должны уважать все законные озабоченности других сторон в сфере безопасности. Это позволит добиться долгосрочной безопасности в Европе.Также он рассказал, что усилия по продвижению переговоров неоднократно срывались. Это создает впечатление, что существует некая "невидимая рука", которая в политических интересах сознательно затягивает конфликт и способствует эскалации.По украинскому вопросу Китай всегда выражал независимое мнение, несмотря на санкции. Пекин руководствуется мнением, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".При этом Цинь Ган заметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США представляет собой попытку сформировать подобие НАТО в АТР.Цель данной стратегии — это сдерживание Китая. Но китайская сторона считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть территорией для взаимовыгодного сотрудничества, а не геополитического противостояния.Читайте также:У Москвы и Вашингтона разные взгляды на будущее Центральной АзииПосол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спорта
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мид крн китая цинь ган заявил рассказал китай позиция по украинскому кризису по украине украина россия нато сша запад атр политика мнение политика пресс конференция главы мид китая политика китая новости новость
МИД КНР: украинский кризис подошёл к критическому моменту
13:34 07.03.2023 (обновлено: 15:16 07.03.2023)
Дипломат рассказал, какой позиции придерживается Китай в ситуации на Украине, а также что мешает начать мирные переговоры.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Украинский кризис подошел к критической точке: санкции не могут решить проблемы, нужно скорее начать диалог, заявил глава МИД Китая Цинь Ган. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля", — сказал он.
По словам дипломата, для завершения конфликта необходимы спокойствие, разумность и мирные переговоры. Страны должны уважать все законные озабоченности других сторон в сфере безопасности. Это позволит добиться долгосрочной безопасности в Европе.
"Несколько дней назад мы опубликовали документ о позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, выдвинув 12 предложений, включая уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение огня и прекращение войны, а также начало мирных переговоров, суть предложений заключается в содействии примирению и продвижении мирных переговоров", — отметил Цинь Ган.
Также он рассказал, что усилия по продвижению переговоров неоднократно срывались. Это создает впечатление, что существует некая "невидимая рука", которая в политических интересах сознательно затягивает конфликт и способствует эскалации.
"Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем", — подчеркнул он.
По украинскому вопросу Китай всегда выражал независимое мнение, несмотря на санкции. Пекин руководствуется мнением, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".
При этом Цинь Ган заметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США представляет собой попытку сформировать подобие НАТО в АТР.
"Индо-Тихоокеанская стратегия США, афишируя свободу и открытость, в реальности сколачивает закрытые группировки, эксклюзивные кружки, под предлогом защиты региональной безопасности на деле провоцирует конфронтацию, планирует организовать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО", — уточнил он.
Цель данной стратегии — это сдерживание Китая. Но китайская сторона считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть территорией для взаимовыгодного сотрудничества, а не геополитического противостояния.
"В Азии не должна начинаться холодная война, и кризис украинского образца ни в коем случае не должен воспроизводиться в нашем регионе", — добавил дипломат.