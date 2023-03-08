https://uz.sputniknews.ru/20230308/prazdnik-dlya-vsex-v-stolichnoy-kolonii-proshel-kontsert-k-8-marta--video--32731145.html

Праздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео

Праздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео

К концерту заключенные подготовили танцевальные номера.

2023-03-08T13:45+0500

2023-03-08T13:45+0500

2023-03-08T13:45+0500

культура

узбекистан

ташкент

колония

женщины

8 марта

концерт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/08/32730019_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_0a1190129d24aad25cf6a6b1a195f4d9.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В женской колонии №21 в Ташкенте устроили концерт к празднику 8 марта, передает телеканал MY5.Мероприятие организовали совместно с Зангиатинским районным филиалом ГП "Узбекконцерт". В нем приняли участие женщины, отбывающее наказание в колонии. Они подготовили сценические и танцевальные номера.По данным телеканала, женская колония и Союз ремесленников подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, осужденных будут обучать различным профессиям.Читайте также:Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек – видеоНа джазовом фестивале в Ташкенте выступит народный артист России Игорь Бутман

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео в столичной колонии прошел концерт к 8 марта концерт в женской колонии №21 ташкент заключенные 8 марта мероприятия в ташкенте как в узбекистане празднуют 8 марта международный женский день праздник новости новость культура