https://uz.sputniknews.ru/20230308/prazdnik-dlya-vsex-v-stolichnoy-kolonii-proshel-kontsert-k-8-marta--video--32731145.html
Праздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео
Праздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео
К концерту заключенные подготовили танцевальные номера.
2023-03-08T13:45+0500
2023-03-08T13:45+0500
2023-03-08T13:45+0500
культура
узбекистан
ташкент
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женщины
8 марта
концерт
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В женской колонии №21 в Ташкенте устроили концерт к празднику 8 марта, передает телеканал MY5.Мероприятие организовали совместно с Зангиатинским районным филиалом ГП "Узбекконцерт". В нем приняли участие женщины, отбывающее наказание в колонии. Они подготовили сценические и танцевальные номера.По данным телеканала, женская колония и Союз ремесленников подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, осужденных будут обучать различным профессиям.Читайте также:Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек – видеоНа джазовом фестивале в Ташкенте выступит народный артист России Игорь Бутман
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видео в столичной колонии прошел концерт к 8 марта концерт в женской колонии №21 ташкент заключенные 8 марта мероприятия в ташкенте как в узбекистане празднуют 8 марта международный женский день праздник новости новость культура
видео в столичной колонии прошел концерт к 8 марта концерт в женской колонии №21 ташкент заключенные 8 марта мероприятия в ташкенте как в узбекистане празднуют 8 марта международный женский день праздник новости новость культура
Праздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео
Мероприятие организовала администрация колонии совместно с "Узбекконцерт". Специально к концерту заключенные подготовили танцевальные номера.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В женской колонии №21 в Ташкенте устроили концерт к празднику 8 марта, передает телеканал MY5.
Мероприятие организовали совместно с Зангиатинским районным филиалом ГП "Узбекконцерт". В нем приняли участие женщины, отбывающее наказание в колонии. Они подготовили сценические и танцевальные номера.
По данным телеканала, женская колония и Союз ремесленников подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, осужденных будут обучать различным профессиям.