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Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230308/stoltenberg-artemovsk-mogut-sdat-blijayshie-dni-32735486.html
Столтенберг: Артемовск могут сдать ближайшие дни
Столтенберг: Артемовск могут сдать ближайшие дни
Генсек НАТО призвал страны внимательно отнестись к ВС России.
2023-03-08T19:08+0500
2023-03-08T19:08+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В ближайшие время Артемовск может перейти под контроль российских военных, заявил сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.Несмотря на это, страны Запада должны продолжать поддержку Украины, считает генсек.Данное заявление Столтенберг сделал перед началом неформального саммита ЕС в Швеции.Читайте также:Times: Запад знает спонсора терактов на "Северных потоках"Артемовск: "стратегическое отступление" или "перестройка обороны" ВСУ?
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столтенберг артемовск могут сдать ближайшие дни нато бахмут когда сдадут сдадут ли россия украина спецоперация украинский кризис киевский режим ес запад новости новость
столтенберг артемовск могут сдать ближайшие дни нато бахмут когда сдадут сдадут ли россия украина спецоперация украинский кризис киевский режим ес запад новости новость

Столтенберг: Артемовск могут сдать ближайшие дни

19:08 08.03.2023
© WAKIL KOHSAR / AFPГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2023
© WAKIL KOHSAR / AFP
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Генсек НАТО призвал страны Запада внимательно отнестись к возможностям российских военных.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В ближайшие время Артемовск может перейти под контроль российских военных, заявил сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.
Несмотря на это, страны Запада должны продолжать поддержку Украины, считает генсек.
"Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне, однако подчеркивает, что нам не следует недооценивать Россию, мы должны продолжить поддержку Украины",- сказал он.
Данное заявление Столтенберг сделал перед началом неформального саммита ЕС в Швеции.
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