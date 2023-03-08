https://uz.sputniknews.ru/20230308/stoltenberg-artemovsk-mogut-sdat-blijayshie-dni-32735486.html

Столтенберг: Артемовск могут сдать ближайшие дни

Столтенберг: Артемовск могут сдать ближайшие дни

Генсек НАТО призвал страны внимательно отнестись к ВС России.

2023-03-08T19:08+0500

2023-03-08T19:08+0500

2023-03-08T19:08+0500

специальная военная операция россии в донбассе

нато

россия

днр

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В ближайшие время Артемовск может перейти под контроль российских военных, заявил сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.Несмотря на это, страны Запада должны продолжать поддержку Украины, считает генсек.Данное заявление Столтенберг сделал перед началом неформального саммита ЕС в Швеции.Читайте также:Times: Запад знает спонсора терактов на "Северных потоках"Артемовск: "стратегическое отступление" или "перестройка обороны" ВСУ?

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