https://uz.sputniknews.ru/20230309/rassmotrenie-popravok-v-konstitutsiyu-perenesli-na-pyatnitsu---32768830.html
Рассмотрение поправок в Конституцию перенесли на пятницу
Рассмотрение поправок в Конституцию перенесли на пятницу
Олий Мажлис продлил обсуждение дополнений до завтра.
2023-03-09T21:39+0500
2023-03-09T21:39+0500
2023-03-09T21:41+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
поправки
конституция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Сената Олий Мажлиса перенес на 10 марта рассмотрение поправок в проект Конституции Узбекистана, передает пресс-служба ведомства.Заседание решили перенести из-за множества предложений по улучшению проекта. Оно пройдет в 10:00 по Ташкенту.Напомним, сегодня состоялось обсуждение проекта Конституционного закона в Олий Мажлисе. В ходе заседания политики поделились своими предложениями и мнениями.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:Президент и депутаты обсудили поправки в КонституциюКакие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта
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рассмотрение поправок в конституцию перенесли на пятницу почему когда пройдет олий мажлис узбекистан новости новость конституция поправки дополнения
рассмотрение поправок в конституцию перенесли на пятницу почему когда пройдет олий мажлис узбекистан новости новость конституция поправки дополнения
Рассмотрение поправок в Конституцию перенесли на пятницу
21:39 09.03.2023 (обновлено: 21:41 09.03.2023)
Олий Мажлис продлил обсуждение дополнений до завтра. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Сената Олий Мажлиса перенес на 10 марта рассмотрение поправок в проект Конституции Узбекистана, передает пресс-служба ведомства.
Заседание решили перенести из-за множества предложений по улучшению проекта. Оно пройдет в 10:00 по Ташкенту.
Напомним, сегодня состоялось обсуждение проекта Конституционного закона в Олий Мажлисе. В ходе заседания политики поделились своими предложениями и мнениями.
Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.