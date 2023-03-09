https://uz.sputniknews.ru/20230309/uzbekistan-zavoeval-nagrady-na-cha-po-fextovaniyu--podrobnosti--32737343.html

Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию – подробности

Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию – подробности

Спортсмены заработали еще пять наград разной степени.

2023-03-09T09:07+0500

2023-03-09T09:07+0500

2023-03-09T09:07+0500

спорт

чемпионат азии

фехтование

узбекистанцы

медали

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Команда республики выиграла пять наград в рамках молодёжного чемпионата Азии по фехтованию в одиночной программе, передает Национальный олимпийский комитет.Так, женские и мужская сборные выиграли два "золота", одно "серебро" и две "бронзы" в состязаниях на шпагах и самблях.Ранее саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира. Читайте также:Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"

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