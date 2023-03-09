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Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию – подробности
Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию – подробности
Спортсмены заработали еще пять наград разной степени.
2023-03-09T09:07+0500
2023-03-09T09:07+0500
спорт
чемпионат азии
фехтование
узбекистанцы
медали
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Команда республики выиграла пять наград в рамках молодёжного чемпионата Азии по фехтованию в одиночной программе, передает Национальный олимпийский комитет.Так, женские и мужская сборные выиграли два "золота", одно "серебро" и две "бронзы" в состязаниях на шпагах и самблях.Ранее саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира. Читайте также:Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
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узбекистан завоевал награды на ча по фехтованию чемпионат азии по фехтованию итоги результаты фехтование узбекистан ташкент спорстмеын сборная республики новости спорта новость
узбекистан завоевал награды на ча по фехтованию чемпионат азии по фехтованию итоги результаты фехтование узбекистан ташкент спорстмеын сборная республики новости спорта новость

Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию – подробности

09:07 09.03.2023
© пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию
Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2023
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
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Молодые спортсмены заработали в копилку республики еще пять наград разной степени.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Команда республики выиграла пять наград в рамках молодёжного чемпионата Азии по фехтованию в одиночной программе, передает Национальный олимпийский комитет.
Так, женские и мужская сборные выиграли два "золота", одно "серебро" и две "бронзы" в состязаниях на шпагах и самблях.
Ранее саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира.
Читайте также:
Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
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