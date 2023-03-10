https://uz.sputniknews.ru/20230310/pochemu-vredno-spat-s-mokrymi-volosami--vrach--32794758.html

Почему вредно спать с мокрыми волосами – врач

Почему вредно спать с мокрыми волосами – врач

Трихолог рассказала, к каким проблемам со здоровьем могут привести мокрые волосы. 10.03.2023, Sputnik Узбекистан

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Сон с мокрыми волосами может привести к негативным последствиям, рассказала дерматолог-трихолог Юлия Галлямова в интервью с News.ru.Если не высушить волосы после мытья, то подушка останется мокрой – это может привести к переохлаждению.При этом длинна волос влияет на уровень опасности. Чем она длиннее, тем больше вероятность переохлаждения.Несмотря на это, люди с короткой стрижкой могут не сушить волосы перед сном, считает Галлямова.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачКак кофе влияет на печень

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вредные привычки, здоровье, мнение эксперта, советы, врач