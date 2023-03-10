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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Почему вредно спать с мокрыми волосами – врач
Почему вредно спать с мокрыми волосами – врач
Трихолог рассказала, к каким проблемам со здоровьем могут привести мокрые волосы. 10.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-10T22:00+0500
2023-03-10T22:00+0500
это интересно
вредные привычки
здоровье
мнение эксперта
советы
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Сон с мокрыми волосами может привести к негативным последствиям, рассказала дерматолог-трихолог Юлия Галлямова в интервью с News.ru.Если не высушить волосы после мытья, то подушка останется мокрой – это может привести к переохлаждению.При этом длинна волос влияет на уровень опасности. Чем она длиннее, тем больше вероятность переохлаждения.Несмотря на это, люди с короткой стрижкой могут не сушить волосы перед сном, считает Галлямова.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачКак кофе влияет на печень
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вредные привычки, здоровье, мнение эксперта, советы, врач
вредные привычки, здоровье, мнение эксперта, советы, врач

Почему вредно спать с мокрыми волосами – врач

22:00 10.03.2023
© UnsplashДевушка с мокрыми волосами
Девушка с мокрыми волосами - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Unsplash
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Трихолог рассказала, к каким проблемам со здоровьем могут привести мокрые волосы.
Сон с мокрыми волосами может привести к негативным последствиям, рассказала дерматолог-трихолог Юлия Галлямова в интервью с News.ru.
Если не высушить волосы после мытья, то подушка останется мокрой – это может привести к переохлаждению.
"Будет наволочка мокрая, подушка мокрая, это переохлаждение будет, вплоть до неврита, отита, простуды. Тем более зимой", — уточнила эксперт.
При этом длинна волос влияет на уровень опасности. Чем она длиннее, тем больше вероятность переохлаждения.
Несмотря на это, люди с короткой стрижкой могут не сушить волосы перед сном, считает Галлямова.
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