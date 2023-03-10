https://uz.sputniknews.ru/20230310/v-novom-tashkente-budut-jit-800-tysyach-chelovek--32793750.html

В Новом Ташкенте будут жить 800 тысяч человек

В Новом Ташкенте будут жить 800 тысяч человек

Специалисты уже разработали схемы главных дорог.

2023-03-10T20:07+0500

2023-03-10T20:07+0500

2023-03-10T20:07+0500

общество

ташкент

жители

город

строительство

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/928/60/9286021_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_f7d297db2c0ff6617c5f65726ed389ae.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Согласно проекту, в Новом Ташкенте будут проживать 800 тыс. человек. Об этом рассказали президенту страны Шавкату Мирзиёеву во время презентации, передает пресс-служба главы государства.На первом этапе планируют застроить территорию площадью 6 тыс. гектаров на востоке столицы – в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах.В Новом Ташкенте разместят разные ведомства, вузы, медицинские организации, театр, библиотеку, гостиницы, жилые дома и парки. При этом зелёные зоны займут территорию в 363 гектара.Читайте также:В Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашараКак продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в новом ташкенте будут жить 800 тысяч человек новый ташкент где строят где появится что там будет узбекистан население где жить новые районы ташкента жилье новости новость