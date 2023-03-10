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В Новом Ташкенте будут жить 800 тысяч человек
В Новом Ташкенте будут жить 800 тысяч человек
Специалисты уже разработали схемы главных дорог.
2023-03-10T20:07+0500
2023-03-10T20:07+0500
2023-03-10T20:07+0500
общество
ташкент
жители
город
строительство
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Согласно проекту, в Новом Ташкенте будут проживать 800 тыс. человек. Об этом рассказали президенту страны Шавкату Мирзиёеву во время презентации, передает пресс-служба главы государства.На первом этапе планируют застроить территорию площадью 6 тыс. гектаров на востоке столицы – в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах.В Новом Ташкенте разместят разные ведомства, вузы, медицинские организации, театр, библиотеку, гостиницы, жилые дома и парки. При этом зелёные зоны займут территорию в 363 гектара.Читайте также:В Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашараКак продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари
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в новом ташкенте будут жить 800 тысяч человек новый ташкент где строят где появится что там будет узбекистан население где жить новые районы ташкента жилье новости новость
в новом ташкенте будут жить 800 тысяч человек новый ташкент где строят где появится что там будет узбекистан население где жить новые районы ташкента жилье новости новость
В Новом Ташкенте будут жить 800 тысяч человек
Специалисты уже изучили районы строительства и разработали схемы главных дорог.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Согласно проекту, в Новом Ташкенте будут проживать 800 тыс. человек. Об этом рассказали президенту страны Шавкату Мирзиёеву во время презентации, передает
пресс-служба главы государства.
На первом этапе планируют застроить территорию площадью 6 тыс. гектаров на востоке столицы – в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах.
"Разработаны перспективные районы строительства, схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. Проект призван стать новым административным и экономическим центром",- сообщает пресс-служба.
В Новом Ташкенте разместят разные ведомства, вузы, медицинские организации, театр, библиотеку, гостиницы, жилые дома и парки. При этом зелёные зоны займут территорию в 363 гектара.