https://uz.sputniknews.ru/20230311/stala-izvestna-data-sdachi-vypusknyx-ekzamenov--32817821.html

Стала известна дата сдачи выпускных экзаменов

Стала известна дата сдачи выпускных экзаменов

В этом году экзамены для школьников пройдут в мае и июне.

2023-03-11T18:04+0500

2023-03-11T18:04+0500

2023-03-11T18:04+0500

культура

узбекистан

экзамены

выпускник

школа

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В этом году итоговые контрольные экзамены для школьников пройдут в мае и июне, передает пресс-служба Минобразования.Так, занятия в школах продолжат до 25 мая. Итоговые экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов будут длиться с 26 мая по 15 июня.При этом экзамены по физкультуре пройдут с 1 по 6 мая. Исключение составят спецшколы и интернаты для детей с особенными потребностями, а также интернаты санаторного типа для детей со сколиозом.От экзамена по иностранному языку освободят школьников, у которых есть сертификат гособразца и национальный или эквивалентный ему международно-признанный сертификат уровня не ниже В1 по конкретному языку.В этом году в экзамены добавили задания, ориентированные на творческое и логическое мышление. Их образцы появятся на официальном сайте Минобразования до 1 апреля.Читайте также:Ректоры вузов Узбекистана и Таджикистана обсудят новые образовательные технологииСлабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА

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