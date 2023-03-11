https://uz.sputniknews.ru/20230311/stala-izvestna-data-sdachi-vypusknyx-ekzamenov--32817821.html
Стала известна дата сдачи выпускных экзаменов
Стала известна дата сдачи выпускных экзаменов
В этом году экзамены для школьников пройдут в мае и июне.
2023-03-11T18:04+0500
2023-03-11T18:04+0500
2023-03-11T18:04+0500
культура
узбекистан
экзамены
выпускник
школа
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В этом году итоговые контрольные экзамены для школьников пройдут в мае и июне, передает пресс-служба Минобразования.Так, занятия в школах продолжат до 25 мая. Итоговые экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов будут длиться с 26 мая по 15 июня.При этом экзамены по физкультуре пройдут с 1 по 6 мая. Исключение составят спецшколы и интернаты для детей с особенными потребностями, а также интернаты санаторного типа для детей со сколиозом.От экзамена по иностранному языку освободят школьников, у которых есть сертификат гособразца и национальный или эквивалентный ему международно-признанный сертификат уровня не ниже В1 по конкретному языку.В этом году в экзамены добавили задания, ориентированные на творческое и логическое мышление. Их образцы появятся на официальном сайте Минобразования до 1 апреля.Читайте также:Ректоры вузов Узбекистана и Таджикистана обсудят новые образовательные технологииСлабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА
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стала известна дата сдачи выпускных экзаменов узбекистан экзамены итоговые когда сдавать экзамены дата когда школьники пишут экзамены новости образование
стала известна дата сдачи выпускных экзаменов узбекистан экзамены итоговые когда сдавать экзамены дата когда школьники пишут экзамены новости образование
Стала известна дата сдачи выпускных экзаменов
В этом году выпускные экзамены для школьников пройдут в мае и июне.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
В этом году итоговые контрольные экзамены для школьников пройдут в мае и июне, передает пресс-служба Минобразования
.
Так, занятия в школах продолжат до 25 мая. Итоговые экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов будут длиться с 26 мая по 15 июня.
При этом экзамены по физкультуре пройдут с 1 по 6 мая. Исключение составят спецшколы и интернаты для детей с особенными потребностями, а также интернаты санаторного типа для детей со сколиозом.
От экзамена по иностранному языку освободят школьников, у которых есть сертификат гособразца и национальный или эквивалентный ему международно-признанный сертификат уровня не ниже В1 по конкретному языку.
В этом году в экзамены добавили задания, ориентированные на творческое и логическое мышление. Их образцы появятся на официальном сайте Минобразования до 1 апреля.