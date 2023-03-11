https://uz.sputniknews.ru/20230311/v-xive-otkryli-vystavku-v-chest-xudaybergena-devanova--foto--32818002.html

В Хиве открыли выставку в честь Худайбергена Деванова – фото

В Хиве открыли выставку в честь Худайбергена Деванова – фото

Мероприятие проходит на территории крепости Ичан-Кала в Хиве.

2023-03-11T18:57+0500

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культура

узбекистан

хива

выставка

фотограф

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В крепости Ичан-Кала стартовала выставка, посвященная узбекскому фотографу и кинооператору Худайбергену Деванову, передает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.В экспозицию вошло много редких экспонатов, включая фотографии и фотооборудование, которое использовал сам Деванов.Напомним, Худайберген Деванов – первый узбекский фотограф и кинооператор. В 1908 году он снял первый в Средней Азии фильм.Читайте также:Министерство культуры и туризма Узбекистана признали лучшим в Центральной АзииСочетание классики и рока — “Евгений Онегин” на ташкентской сцене

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