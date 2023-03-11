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В Хиве открыли выставку в честь Худайбергена Деванова – фото
В Хиве открыли выставку в честь Худайбергена Деванова – фото
Мероприятие проходит на территории крепости Ичан-Кала в Хиве.
2023-03-11T18:57+0500
2023-03-11T18:57+0500
2023-03-11T18:57+0500
культура
узбекистан
хива
выставка
фотограф
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В крепости Ичан-Кала стартовала выставка, посвященная узбекскому фотографу и кинооператору Худайбергену Деванову, передает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.В экспозицию вошло много редких экспонатов, включая фотографии и фотооборудование, которое использовал сам Деванов.Напомним, Худайберген Деванов – первый узбекский фотограф и кинооператор. В 1908 году он снял первый в Средней Азии фильм.Читайте также:Министерство культуры и туризма Узбекистана признали лучшим в Центральной АзииСочетание классики и рока — “Евгений Онегин” на ташкентской сцене
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фото в хиве открыли выставку в честь худайбергена деванова худайберген деванов первый узбекский фотограф кинооператор хива мероприятия куда сходить культура выставки новости новость
фото в хиве открыли выставку в честь худайбергена деванова худайберген деванов первый узбекский фотограф кинооператор хива мероприятия куда сходить культура выставки новости новость
В Хиве открыли выставку в честь Худайбергена Деванова – фото
Мероприятие проходит на территории крепости Ичан-Кала в Хиве. В экспозицию вошли фотографии и фотооборудование.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
В крепости Ичан-Кала стартовала выставка, посвященная узбекскому фотографу и кинооператору Худайбергену Деванову, передает
пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.
В экспозицию вошло много редких экспонатов, включая фотографии и фотооборудование, которое использовал сам Деванов.
Напомним, Худайберген Деванов – первый узбекский фотограф и кинооператор. В 1908 году он снял первый в Средней Азии фильм.