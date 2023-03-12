https://uz.sputniknews.ru/20230312/dietolog-nazvala-samyy-poleznyy-desert-dlya-jenschin--32821865.html
Диетолог назвала самый полезный десерт для женщин
Диетолог назвала самый полезный десерт для женщин
Эксперт рассказала, какой десерт будет полезнее чая с конфетами.
2023-03-12T08:02+0500
2023-03-12T08:02+0500
2023-03-12T08:02+0500
это интересно
диетолог
десерт
женщины
здоровье
мнение эксперта
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Лучший десерт для женского организма – банан с топпингом из черного шоколада, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе со "Спорт-Экспресс". По словам эксперта, в этих продуктах содержится триптофан — вещество, способствующее выработке серотонина, которое называют гормоном радости. Именно поэтому блюдо улучшает настроение и успокаивает нервы.Кроме того, бананы богаты магнием и калием, которые нормализуют работу сердца и щитовидки, а также способствуют уменьшению отечности.Еще одним плюсом желтого фрукта выступает тот факт, что он позитивно влияет на работу желудка и подходит в качестве энергетического перекуса.Подводя итог, Соломатина отметила, что лучше обойтись бананом в черном шоколаде с корицей и орешками, чем булочкой с конфетами.Читайте также:Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозгаОт чего лимон защищает организм весной
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диетолог назвала самый полезный десерт для женщин правильное питание пп здоровье здоровые десерты полезные десерты рецепт
диетолог назвала самый полезный десерт для женщин правильное питание пп здоровье здоровые десерты полезные десерты рецепт
Диетолог назвала самый полезный десерт для женщин
Российский эксперт рассказала, какой десерт будет полезнее чая с конфетами.
Лучший десерт для женского организма – банан с топпингом из черного шоколада, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе со "Спорт-Экспресс"
.
По словам эксперта, в этих продуктах содержится триптофан — вещество, способствующее выработке серотонина, которое называют гормоном радости. Именно поэтому блюдо улучшает настроение и успокаивает нервы.
Кроме того, бананы богаты магнием и калием, которые нормализуют работу сердца и щитовидки, а также способствуют уменьшению отечности.
Еще одним плюсом желтого фрукта выступает тот факт, что он позитивно влияет на работу желудка и подходит в качестве энергетического перекуса.
Подводя итог, Соломатина отметила, что лучше обойтись бананом в черном шоколаде с корицей и орешками, чем булочкой с конфетами.