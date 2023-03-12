https://uz.sputniknews.ru/20230312/dietolog-nazvala-samyy-poleznyy-desert-dlya-jenschin--32821865.html

Диетолог назвала самый полезный десерт для женщин

Диетолог назвала самый полезный десерт для женщин

Эксперт рассказала, какой десерт будет полезнее чая с конфетами.

2023-03-12T08:02+0500

2023-03-12T08:02+0500

2023-03-12T08:02+0500

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диетолог

десерт

женщины

здоровье

мнение эксперта

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Лучший десерт для женского организма – банан с топпингом из черного шоколада, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе со "Спорт-Экспресс". По словам эксперта, в этих продуктах содержится триптофан — вещество, способствующее выработке серотонина, которое называют гормоном радости. Именно поэтому блюдо улучшает настроение и успокаивает нервы.Кроме того, бананы богаты магнием и калием, которые нормализуют работу сердца и щитовидки, а также способствуют уменьшению отечности.Еще одним плюсом желтого фрукта выступает тот факт, что он позитивно влияет на работу желудка и подходит в качестве энергетического перекуса.Подводя итог, Соломатина отметила, что лучше обойтись бананом в черном шоколаде с корицей и орешками, чем булочкой с конфетами.Читайте также:Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозгаОт чего лимон защищает организм весной

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