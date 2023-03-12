https://uz.sputniknews.ru/20230312/uzbekistan-otkryl-tekstilnye-xaby-v-10-stranax-32824077.html

Узбекистан открыл текстильные хабы в 10 странах

Узбекистан открыл текстильные хабы в 10 странах

С помощью торговых представительств за рубежом республика сможет довести экспорт текстиля до $5 млрд.

2023-03-12T12:13+0500

2023-03-12T12:13+0500

2023-03-12T12:33+0500

общество

узбекистан

россия

текстиль

экспорт

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Узбекистан открыл текстильные хабы за рубежом. Торговые представительства откроются в таких странах как Россия, Германия, Италия, Польша, Португалия, Франция, Турция, Япония, Англия, Марокко.Об этом на брифинге в АИМК рассказала руководитель информационной службы ассоциации “Узтукимачиликсаноат” Шахзода Кучкарова.За счет создания текстильных хабов появилась возможность экспортировать текстильную продукцию на сумму $200 млн. При этом расходы по их созданию взяло на себя Агентство по продвижению экспорта.В 2023 году Фонд реконструкции и развития выделит $300 млн льготных средств на развитие отрасли. Из них $200 млн направят на пополнение оборотных средств предприятий-экспортеров текстильной продукции, оставшиеся $100 млн – на реализацию проектов по развитию ковровой и текстильной продукции для дома.В результате реализации этих проектов:Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), в январе-ноябре 2022 года республика экспортировала текстиля на $2,9 млрд. Из них $1.2 млрд приходтся на Россию.Читайте также: Какие страны закупают узбекский текстиль

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