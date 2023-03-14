Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230314/jivopis-grafika-skulptura-minoborony-obyavilo-konkurs-32876201.html
Живопись, графика, скульптура: Минобороны объявило конкурс, посвященный 9 мая
Живопись, графика, скульптура: Минобороны объявило конкурс, посвященный 9 мая
Конкурс "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный Дню памяти и почестей, будет проводиться ежегодно.
2023-03-14T12:51+0500
2023-03-14T12:51+0500
общество
день памяти и почестей
9 мая — гордимся, помним, чтим
9 мая
узбекистан
минобороны узбекистана
конкурс
мемориальный комплекс "парк победы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/09/24443322_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e516f3346a84279636691800184475c7.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Минобороны объявило конкурс творческих работ на тему "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный 9 мая — Дню памяти и почестей, сообщает пресс-служба ведомства.Он включает в себя три направления: живопись, графику и скульптуру. В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели творческих учебных заведений, а также профильные организации.С 2023 года смотр будут проводить ежегодно в Государственном музее "Шон-шараф" мемориального комплекса "Парк Победы".Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/09/24443322_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0e6de26ba999a715b8f31e3c4400a7c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан министерство обороны минобороны конкурс творческих работ живопись графика скульптура 9 мая день памяти и почестей "вторая мировая война в воспоминаниях" ежегодный
узбекистан министерство обороны минобороны конкурс творческих работ живопись графика скульптура 9 мая день памяти и почестей "вторая мировая война в воспоминаниях" ежегодный

Живопись, графика, скульптура: Минобороны объявило конкурс, посвященный 9 мая

12:51 14.03.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВоенная техника в парке Победы
Военная техника в парке Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Конкурс "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный Дню памяти и почестей, будет проводиться ежегодно.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Минобороны объявило конкурс творческих работ на тему "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный 9 мая — Дню памяти и почестей, сообщает пресс-служба ведомства.
Он включает в себя три направления: живопись, графику и скульптуру. В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели творческих учебных заведений, а также профильные организации.
С 2023 года смотр будут проводить ежегодно в Государственном музее "Шон-шараф" мемориального комплекса "Парк Победы".
Читайте также:
Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов
В Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0