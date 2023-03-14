https://uz.sputniknews.ru/20230314/jivopis-grafika-skulptura-minoborony-obyavilo-konkurs-32876201.html
Живопись, графика, скульптура: Минобороны объявило конкурс, посвященный 9 мая
Живопись, графика, скульптура: Минобороны объявило конкурс, посвященный 9 мая
Конкурс "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный Дню памяти и почестей, будет проводиться ежегодно.
2023-03-14T12:51+0500
2023-03-14T12:51+0500
2023-03-14T12:51+0500
общество
день памяти и почестей
9 мая — гордимся, помним, чтим
9 мая
узбекистан
минобороны узбекистана
конкурс
мемориальный комплекс "парк победы"
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Минобороны объявило конкурс творческих работ на тему "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный 9 мая — Дню памяти и почестей, сообщает пресс-служба ведомства.Он включает в себя три направления: живопись, графику и скульптуру. В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели творческих учебных заведений, а также профильные организации.С 2023 года смотр будут проводить ежегодно в Государственном музее "Шон-шараф" мемориального комплекса "Парк Победы".Читайте также:
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узбекистан министерство обороны минобороны конкурс творческих работ живопись графика скульптура 9 мая день памяти и почестей "вторая мировая война в воспоминаниях" ежегодный
узбекистан министерство обороны минобороны конкурс творческих работ живопись графика скульптура 9 мая день памяти и почестей "вторая мировая война в воспоминаниях" ежегодный
Живопись, графика, скульптура: Минобороны объявило конкурс, посвященный 9 мая
Конкурс "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный Дню памяти и почестей, будет проводиться ежегодно.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Минобороны объявило конкурс творческих работ на тему "Вторая мировая война в воспоминаниях", посвященный 9 мая — Дню памяти и почестей, сообщает
пресс-служба ведомства.
Он включает в себя три направления: живопись, графику и скульптуру. В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели творческих учебных заведений, а также профильные организации.
С 2023 года смотр будут проводить ежегодно в Государственном музее "Шон-шараф" мемориального комплекса "Парк Победы".