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На границе Узбекистана и Таджикистана построят торговый комплекс стоимостью $7,8 млн
На границе Узбекистана и Таджикистана построят торговый комплекс стоимостью $7,8 млн
Торгово-логистический центр расположат на площади 5 га.
2023-03-14T18:10+0500
2023-03-14T18:10+0500
2023-03-14T18:14+0500
общество
узбекистан
таджикистан
строительство
торговля
продукция
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Бешарыкском районе Ферганской области, рядом с узбекско-таджикской границей приступили к строительству крупного торгово-логистического центра, сообщает пресс-служба областной администрации.Комплекс возведут на территории площадью 5 га, а строительство обойдется в $7,8 млн. В нем разместят 200 магазинов, гостиницу, банк, логистический центр, кафе, рестораны.В торговых точках комплекса будут продавать продукцию, произведенную предпринимателями Узбекистана и Таджикистана. Это, как ожидается, откроет широкие возможности для дальнейшего развития торгового сотрудничества двух стран. Кроме того, проект позволит создать тысячу новых рабочих мест.Читайте также:В Узбекистане вырос объем реэкспортаТорговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза
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на границе узбекистана и таджикистана построят торговый комплекс центр бешарыкский район ферганская область таджикистан узбекистан новости отношения сотрудничество совместные проекты экономика политика
на границе узбекистана и таджикистана построят торговый комплекс центр бешарыкский район ферганская область таджикистан узбекистан новости отношения сотрудничество совместные проекты экономика политика
На границе Узбекистана и Таджикистана построят торговый комплекс стоимостью $7,8 млн
18:10 14.03.2023 (обновлено: 18:14 14.03.2023)
Торгово-логистический центр расположат на площади 5 га. В нем разместят 200 магазинов, гостиницу, банк, логистический центр, кафе и рестораны.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
В Бешарыкском районе Ферганской области, рядом с узбекско-таджикской границей приступили к строительству крупного торгово-логистического центра, сообщает
пресс-служба областной администрации.
Комплекс возведут на территории площадью 5 га, а строительство обойдется в $7,8 млн. В нем разместят 200 магазинов, гостиницу, банк, логистический центр, кафе, рестораны.
"Строительство этого центра является важным этапом в дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя соседними странами, развитии региональной оптово-розничной торговли, — говорит хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров.
В торговых точках комплекса будут продавать продукцию, произведенную предпринимателями Узбекистана и Таджикистана. Это, как ожидается, откроет широкие возможности для дальнейшего развития торгового сотрудничества двух стран. Кроме того, проект позволит создать тысячу новых рабочих мест.