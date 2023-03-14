https://uz.sputniknews.ru/20230314/torgovyy-kompleks-stoimostyu-78-mln-postroyat-32892745.html

На границе Узбекистана и Таджикистана построят торговый комплекс стоимостью $7,8 млн

На границе Узбекистана и Таджикистана построят торговый комплекс стоимостью $7,8 млн

Торгово-логистический центр расположат на площади 5 га.

2023-03-14T18:10+0500

2023-03-14T18:10+0500

2023-03-14T18:14+0500

общество

узбекистан

таджикистан

строительство

торговля

продукция

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Бешарыкском районе Ферганской области, рядом с узбекско-таджикской границей приступили к строительству крупного торгово-логистического центра, сообщает пресс-служба областной администрации.Комплекс возведут на территории площадью 5 га, а строительство обойдется в $7,8 млн. В нем разместят 200 магазинов, гостиницу, банк, логистический центр, кафе, рестораны.В торговых точках комплекса будут продавать продукцию, произведенную предпринимателями Узбекистана и Таджикистана. Это, как ожидается, откроет широкие возможности для дальнейшего развития торгового сотрудничества двух стран. Кроме того, проект позволит создать тысячу новых рабочих мест.Читайте также:В Узбекистане вырос объем реэкспортаТорговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза

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на границе узбекистана и таджикистана построят торговый комплекс центр бешарыкский район ферганская область таджикистан узбекистан новости отношения сотрудничество совместные проекты экономика политика