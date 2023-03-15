https://uz.sputniknews.ru/20230315/delegatsiya-sverdlovskoy-oblasti-pribyla-v-ferganu-32934842.html
Делегация Свердловской области прибыла в Фергану
Делегация Свердловской области прибыла в Фергану
Российские импортеры проявляют интерес к текстильным предприятиям области. 15.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-15T18:57+0500
2023-03-15T18:57+0500
2023-03-15T18:57+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Делегация из Свердловской области России прибыла в Фергану. Здесь представители российского региона встретились с заместителем хокима Ферганской области Игболжоном Эргашевым, сообщает пресс-служба областного хокимията.Возглавляет делегацию заместитель министра по международным и внешнеэкономическим связям Свердловской области Людмила Берг. В состав рабочей группы также вошли представители около 10 импортеров текстильной продукции. Они встретились с руководством текстильных предприятий Ферганы.В ходе встречи российским предпринимателям рассказали о торгово-экономическом потенциале Ферганы, текстильной промышленности и экспортных возможностях области. Так, в прошлом году регион поставил на внешний рынок товаров и услуг на $786 млн, большую часть из которых приходится на продукцию легкой промышленности.Гости проявили большой интерес к текстильной продукции, производимой в нашем регионе и высказали предложения по развитию прямых связей между регионами. После встречи члены российской делегации отправились на текстильные предприятия Ферганской области.Напомним, в конце апреля прошлого года делегация Свердловской области уже побывала в Узбекистане. Тогда министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев встретился в Фергане с заместителем хокима узбекистанского региона Алибеком Турсуновым. Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота между регионами.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: Тренды и технологии: что показали российские компании на строительной выставке – видео
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узбекистан, ферганская область, узбекистан, россия
узбекистан, ферганская область, узбекистан, россия
Делегация Свердловской области прибыла в Фергану
Российские импортеры проявляют интерес к текстильным предприятиям области.
ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik.
Делегация из Свердловской области России прибыла в Фергану. Здесь представители российского региона встретились с заместителем хокима Ферганской области Игболжоном Эргашевым, сообщает
пресс-служба областного хокимията.
Возглавляет делегацию заместитель министра по международным и внешнеэкономическим связям Свердловской области Людмила Берг. В состав рабочей группы также вошли представители около 10 импортеров текстильной продукции. Они встретились с руководством текстильных предприятий Ферганы.
В ходе встречи российским предпринимателям рассказали о торгово-экономическом потенциале Ферганы, текстильной промышленности и экспортных возможностях области. Так, в прошлом году регион поставил на внешний рынок товаров и услуг на $786 млн, большую часть из которых приходится на продукцию легкой промышленности.
"Речь шла об укреплении дружеских отношений между Ферганской и Свердловской областями, расширении новых направлений межрегионального сотрудничества, установлении взаимовыгодных связей", - сообщили в пресс-службе.
Гости проявили большой интерес к текстильной продукции, производимой в нашем регионе и высказали предложения по развитию прямых связей между регионами. После встречи члены российской делегации отправились на текстильные предприятия Ферганской области.
Напомним, в конце апреля прошлого года делегация Свердловской области уже побывала в Узбекистане. Тогда министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев встретился в Фергане с заместителем хокима узбекистанского региона Алибеком Турсуновым. Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота между регионами.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.