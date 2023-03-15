https://uz.sputniknews.ru/20230315/meteozavisimost-v-uzbekistane-ojidayut-magnitnuyu-buryu--32924584.html

Метеозависимость: в Узбекистане ожидают магнитную бурю

Метеозависимость: в Узбекистане ожидают магнитную бурю

Узгидромет предупредил жителей республики о магнитной буре.

2023-03-15T14:12+0500

2023-03-15T14:12+0500

2023-03-15T14:12+0500

общество

узбекистан

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня и завтра в Узбекистане ожидают магнитную бурю, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.По шкале G-индекса явление будет соответствовать уровню G-3 – слабая магнитная буря. Она может вызвать легкие боли в затылке и лбу.При возникновении болевых ощущений в голове специалисты рекомендуют меньше двигаться и по возможности не выходить из дома. Также в это время лучше отказаться от курения, алкоголя, кофе и физической нагрузки.Читайте также:Как выбрать поваренную соль — советы узбекских экспертовДонецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца

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