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https://uz.sputniknews.ru/20230315/metro-tashkenta-stanet-besplatnym-dlya-pensionerov--32926076.html
Метро Ташкента станет бесплатным для пенсионеров
Метро Ташкента станет бесплатным для пенсионеров
Бесплатный проезд для пенсионеров будет действовать весь день.
2023-03-15T14:28+0500
2023-03-15T15:15+0500
общество
ташкент
метро
плата за проезд
пенсионеры
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. С 1 апреля пенсионеры смогут бесплатно ездить в метро столицы. Об этом сообщает УзА.Согласно документу, данная льгота не будет иметь никаких временных ограничений. Государство будет покрывать метрополитену затраты на проезд пенсионеров.Напомним, сейчас бесплатный проезд для пожилых действует только в определенный период дня – с 10.00 до 16.00.Читайте также:Узбекистан усилит поддержку семей погибших военнослужащихНа какие льготы могут рассчитывать женщины — Минюст
ташкент
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метро ташкента станет бесплатным для пенсионеров бесплатный проезд метро ташкента узбекистан льготы для пенсионеров проезд как купить карту на метро узбекистан пенсия в узбекистане новый узбекистан

Метро Ташкента станет бесплатным для пенсионеров

14:28 15.03.2023 (обновлено: 15:15 15.03.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровСтанция с временным названием Икинчи Ташкентского метрополитена.
Станция с временным названием Икинчи Ташкентского метрополитена. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Бесплатный проезд для пенсионеров будет действовать в течение всего дня, а не в определенный отрезок времени.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. С 1 апреля пенсионеры смогут бесплатно ездить в метро столицы. Об этом сообщает УзА.
Согласно документу, данная льгота не будет иметь никаких временных ограничений. Государство будет покрывать метрополитену затраты на проезд пенсионеров.
Напомним, сейчас бесплатный проезд для пожилых действует только в определенный период дня – с 10.00 до 16.00.
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