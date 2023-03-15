https://uz.sputniknews.ru/20230315/metro-tashkenta-stanet-besplatnym-dlya-pensionerov--32926076.html

Метро Ташкента станет бесплатным для пенсионеров

Метро Ташкента станет бесплатным для пенсионеров

Бесплатный проезд для пенсионеров будет действовать весь день.

2023-03-15T14:28+0500

2023-03-15T14:28+0500

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общество

ташкент

метро

плата за проезд

пенсионеры

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. С 1 апреля пенсионеры смогут бесплатно ездить в метро столицы. Об этом сообщает УзА.Согласно документу, данная льгота не будет иметь никаких временных ограничений. Государство будет покрывать метрополитену затраты на проезд пенсионеров.Напомним, сейчас бесплатный проезд для пожилых действует только в определенный период дня – с 10.00 до 16.00.Читайте также:Узбекистан усилит поддержку семей погибших военнослужащихНа какие льготы могут рассчитывать женщины — Минюст

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