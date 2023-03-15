Названа дата начала месяца Рамазана
© УМУПразднование Рамадан ҳайит в Узбекистане
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Дату религиозного праздника обсуждали центральноазиатские муфтии и ученые.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В этом году священный месяц Рамазан начнется 23 марта, рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
"Мы приняли совместное решение после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований. С дозволением Всевышнего, в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт", – уточнил Наурызбай кажы Таганулы.
Напомним, в прошлом году в Узбекистане Рамазан начался 13 апреля.
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