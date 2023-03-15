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https://uz.sputniknews.ru/20230315/nazvana-data-nachala-mesyatsa-ramazana--32911624.html
Названа дата начала месяца Рамазана
Названа дата начала месяца Рамазана
Дату религиозного праздника обсуждали муфтии из ЦА.
2023-03-15T12:08+0500
2023-03-15T12:08+0500
общество
рамазан
узбекистан
праздник
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В этом году священный месяц Рамазан начнется 23 марта, рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Напомним, в прошлом году в Узбекистане Рамазан начался 13 апреля.Читайте также:Религиозное образование получит новый виток развития – фотоЧто в знамени тебе моем: геральдические предки узбекского флага
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названа дата начала месяца рамазана рамазан рамадан в узбекистане когда будет дата узбекистан праздник священный месяц
названа дата начала месяца рамазана рамазан рамадан в узбекистане когда будет дата узбекистан праздник священный месяц

Названа дата начала месяца Рамазана

12:08 15.03.2023
© УМУПразднование Рамадан ҳайит в Узбекистане
Празднование Рамадан ҳайит в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2023
© УМУ
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Дату религиозного праздника обсуждали центральноазиатские муфтии и ученые.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В этом году священный месяц Рамазан начнется 23 марта, рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
"Мы приняли совместное решение после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований. С дозволением Всевышнего, в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт", – уточнил Наурызбай кажы Таганулы.
Напомним, в прошлом году в Узбекистане Рамазан начался 13 апреля.
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