https://uz.sputniknews.ru/20230315/nazvana-data-nachala-mesyatsa-ramazana--32911624.html

Названа дата начала месяца Рамазана

Названа дата начала месяца Рамазана

Дату религиозного праздника обсуждали муфтии из ЦА.

2023-03-15T12:08+0500

2023-03-15T12:08+0500

2023-03-15T12:08+0500

общество

рамазан

узбекистан

праздник

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В этом году священный месяц Рамазан начнется 23 марта, рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Напомним, в прошлом году в Узбекистане Рамазан начался 13 апреля.Читайте также:Религиозное образование получит новый виток развития – фотоЧто в знамени тебе моем: геральдические предки узбекского флага

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