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РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компаний
РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компаний
Годовой объем поддержанного РЭЦ экспорта превысил $1 млрд.
2023-03-15T15:13+0500
2023-03-15T15:13+0500
2023-03-15T15:13+0500
экономика
узбекистан
россия
экономика
форум
экспорт
текстильная продукция
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. За время работы Российского экспортного центра (РЭЦ) в Узбекистане более 2,5 тыс. компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок. Об этом на полях форума женщин-экспортеров в текстильной промышленности рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, сообщает корреспондент Sputnik.Она также отметила, что первая женская бизнес-миссия — важный проект для развития двусторонней кооперации и производственных цепочек.Миссия женщин-экспортеров, организованная Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума, проходит 15-16 марта в Ташкенте. В ней участвуют 20 российских компаний.Во время мероприятия также пройдут b2b-встречи и мастер-классы. Кроме того, российские предпринимательницы посетят локальные производства тканей и фурнитуры.Деловую поездку организовали с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшению качества продукции путем кооперации, выхода на внешние рынки.Читайте такжеЗачем в Ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля – видеУзбекистан открыл текстильные хабы в 10 странах
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
рэц поддержал выход на узбекский рынок более 2 5 тысяч компаний российский экспортный центр экспорт бизнес миссия женская в ташкенте предпринимательницы текстиль текстильная промышленность новости новость
рэц поддержал выход на узбекский рынок более 2 5 тысяч компаний российский экспортный центр экспорт бизнес миссия женская в ташкенте предпринимательницы текстиль текстильная промышленность новости новость
РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компаний
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В прошлом году общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в Узбекистан превысил $1 млрд.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
За время работы Российского экспортного центра (РЭЦ) в Узбекистане более 2,5 тыс. компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок. Об этом на полях форума
женщин-экспортеров в текстильной промышленности рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, сообщает корреспондент Sputnik.
"Российский экспортный центр давно и плотно работает с Узбекистаном. За время нашей работы более 2,5 тыс. компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок, а в прошлом году общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в Узбекистан превысил $1 млрд. Рассчитываем, что за эти два дня предпринимательницы из России и Узбекистана наладят долгосрочные контакты", — рассказала Вероника Никишина.
Она также отметила, что первая женская бизнес-миссия — важный проект для развития двусторонней кооперации и производственных цепочек.
Миссия женщин-экспортеров, организованная Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума, проходит 15-16 марта в Ташкенте. В ней участвуют 20 российских компаний.
Во время мероприятия также пройдут b2b-встречи и мастер-классы. Кроме того, российские предпринимательницы посетят локальные производства тканей и фурнитуры.
Деловую поездку организовали с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшению качества продукции путем кооперации, выхода на внешние рынки.