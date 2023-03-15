https://uz.sputniknews.ru/20230315/rets-podderjal-vyxod-na-uzbekskiy-rynok-bolee-25-tysyach-kompaniy--32926526.html

РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компаний

РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компаний

Годовой объем поддержанного РЭЦ экспорта превысил $1 млрд.

2023-03-15T15:13+0500

2023-03-15T15:13+0500

2023-03-15T15:13+0500

экономика

узбекистан

россия

экономика

форум

экспорт

текстильная продукция

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. За время работы Российского экспортного центра (РЭЦ) в Узбекистане более 2,5 тыс. компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок. Об этом на полях форума женщин-экспортеров в текстильной промышленности рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, сообщает корреспондент Sputnik.Она также отметила, что первая женская бизнес-миссия — важный проект для развития двусторонней кооперации и производственных цепочек.Миссия женщин-экспортеров, организованная Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума, проходит 15-16 марта в Ташкенте. В ней участвуют 20 российских компаний.Во время мероприятия также пройдут b2b-встречи и мастер-классы. Кроме того, российские предпринимательницы посетят локальные производства тканей и фурнитуры.Деловую поездку организовали с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшению качества продукции путем кооперации, выхода на внешние рынки.Читайте такжеЗачем в Ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля – видеУзбекистан открыл текстильные хабы в 10 странах

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