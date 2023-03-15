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Зачем в Ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля — видео
Зачем в Ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля — видео
В столицу приехали представительницы бизнес-среды из России и Узбекистана.
2023-03-15T13:00+0500
2023-03-15T13:00+0500
2023-03-15T13:27+0500
экономика
ташкент
узбекистан
женщины
бизнес
экспорт
текстиль
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте проходит деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности, сообщает корреспондент Sputnik.Миссию под брендом Made in Russia организовал Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.В форуме участвуют 20 российских компаний. Деловая миссия поможет повысить конкурентоспособность российских экспортеров, улучшить качество продукции, выйти на внешние рынки.Ранее российская компания сняла в республике фильм об узбекских женщинах. Читайте также:Узбекистан может заинтересовать опыт России по строительству сейсмостойких зданийВ Ташкенте прошла встреча стран — соседей Афганистана – подробности
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видео зачем в ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля бизнес миссия деловая миссия женщин экспортеров в текстильной промышленности женщины предприниматели в бизнесе текстильная промышленность текстиль новость мероприятия в ташкенте
Зачем в Ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля — видео
13:00 15.03.2023 (обновлено: 13:27 15.03.2023)
В столицу Узбекистана приехали представительницы бизнес-среды из России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте проходит деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности, сообщает корреспондент Sputnik.
Миссию под брендом Made in Russia организовал Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.
В форуме участвуют 20 российских компаний. Деловая миссия поможет повысить конкурентоспособность российских экспортеров, улучшить качество продукции, выйти на внешние рынки.
"Широкое участие женщин в этой работе свидетельствует о том, что в России и Узбекистане одинаково внимательно относятся к вопросам углубления женской повестки в бизнес-среде, стремлению женщин наших стран к многоплановому сотрудничеству и формированию созидательных инициатив", — рассказала член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам России Татьяна Сахарова.
Ранее российская компания сняла
в республике фильм об узбекских женщинах.