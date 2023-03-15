https://uz.sputniknews.ru/20230315/zachem-v-tashkente-sobralis-jenschiny-eksportery-tekstilya--video--32918544.html

Зачем в Ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля — видео

Зачем в Ташкенте собрались женщины-экспортеры текстиля — видео

В столицу приехали представительницы бизнес-среды из России и Узбекистана.

2023-03-15T13:00+0500

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экономика

ташкент

узбекистан

женщины

бизнес

экспорт

текстиль

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте проходит деловая миссия женщин-экспортеров в текстильной промышленности, сообщает корреспондент Sputnik.Миссию под брендом Made in Russia организовал Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.В форуме участвуют 20 российских компаний. Деловая миссия поможет повысить конкурентоспособность российских экспортеров, улучшить качество продукции, выйти на внешние рынки.Ранее российская компания сняла в республике фильм об узбекских женщинах. Читайте также:Узбекистан может заинтересовать опыт России по строительству сейсмостойких зданийВ Ташкенте прошла встреча стран — соседей Афганистана – подробности

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