https://uz.sputniknews.ru/20230315/svobodnyx-mest-na-vystavke-innoprom-v-tashkente-pochti-ne-ostalos-32933256.html
Свободных мест на выставке "Иннопром" в Ташкенте почти не осталось — Злыгостев
Свободных мест на выставке "Иннопром" в Ташкенте почти не осталось — Злыгостев
Более сотни компаний подтвердили свое участие в выставке.
2023-03-15T19:00+0500
2023-03-15T19:00+0500
2023-03-15T19:00+0500
экономика
узбекистан
россия
выставка
"иннопром"
промышленность
центральная азия
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18173823_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60c98eb5f34bd1d095dfd12fde54a183.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Практически все места на выставке "Иннопром. Центральная Азия" уже забронировали. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет с 24 по 26 апреля в столичном "Узэкспоцентре".Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.В рамках деловой программы участники обсудят партнерство на пространстве Евразии, организацию промышленных зон и хабов в Центральной Азии, а также внедрение цифровизации в экономики стран-участниц и создание "умных" городов.Напомним, в 2021 году выставка "Иннопром" впервые прошла за пределами России – в Ташкенте. В апреле прошлого года форум провели в формате "Иннопром. Центральная Азия".Читайте также:В новом формате: каким будет третий "Иннопром" – инфографикаУзбекистан и Россия увеличат торговый оборот до $10 млрд
узбекистан
россия
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18173823_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ced3e1c72d2cbc86ba96ff8dc9b00bd7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
свободных мест на выставке иннопром почти не осталось выставка иннопром центральная азия узэкспоцентр торгпред константин злыгостев заявил рассказал куда пойти в ташкенте новости культуры экономики новость
свободных мест на выставке иннопром почти не осталось выставка иннопром центральная азия узэкспоцентр торгпред константин злыгостев заявил рассказал куда пойти в ташкенте новости культуры экономики новость
Свободных мест на выставке "Иннопром" в Ташкенте почти не осталось — Злыгостев
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Более сотни компаний подтвердили свое участие в выставке. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Практически все места на выставке "Иннопром. Центральная Азия" уже забронировали. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
"Времени до мероприятия осталось не так много. Регистрация пока открыта, но практически все площади для стендов компаний, а также под национальные и региональные экспозиции уже распределены. Все предприятия, которые планировали участвовать в выставке забронировали свои места. Речь идет о сотнях компаний", – рассказал Константин Злыгостев.
Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет с 24 по 26 апреля в столичном "Узэкспоцентре".
Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.
В рамках деловой программы участники обсудят партнерство на пространстве Евразии, организацию промышленных зон и хабов в Центральной Азии, а также внедрение цифровизации в экономики стран-участниц и создание "умных" городов.
Напомним, в 2021 году выставка "Иннопром" впервые прошла за пределами России – в Ташкенте. В апреле прошлого года форум провели в формате "Иннопром. Центральная Азия".