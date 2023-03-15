https://uz.sputniknews.ru/20230315/svobodnyx-mest-na-vystavke-innoprom-v-tashkente-pochti-ne-ostalos-32933256.html

Свободных мест на выставке "Иннопром" в Ташкенте почти не осталось — Злыгостев

Свободных мест на выставке "Иннопром" в Ташкенте почти не осталось — Злыгостев

Более сотни компаний подтвердили свое участие в выставке.

2023-03-15T19:00+0500

2023-03-15T19:00+0500

2023-03-15T19:00+0500

экономика

узбекистан

россия

выставка

"иннопром"

промышленность

центральная азия

форум

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Практически все места на выставке "Иннопром. Центральная Азия" уже забронировали. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет с 24 по 26 апреля в столичном "Узэкспоцентре".Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.В рамках деловой программы участники обсудят партнерство на пространстве Евразии, организацию промышленных зон и хабов в Центральной Азии, а также внедрение цифровизации в экономики стран-участниц и создание "умных" городов.Напомним, в 2021 году выставка "Иннопром" впервые прошла за пределами России – в Ташкенте. В апреле прошлого года форум провели в формате "Иннопром. Центральная Азия".Читайте также:В новом формате: каким будет третий "Иннопром" – инфографикаУзбекистан и Россия увеличат торговый оборот до $10 млрд

узбекистан

россия

центральная азия

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