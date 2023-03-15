https://uz.sputniknews.ru/20230315/v-tashkente-zapustyat-dopolnitelnye-poezda-k-navruzu--32932623.html

В Ташкенте запустят дополнительные поезда к Наврузу

В Ташкенте запустят дополнительные поезда к Наврузу

Для удобства пассажиров к празднику увеличат число рейсов.

2023-03-15T17:41+0500

2023-03-15T17:41+0500

2023-03-15T17:41+0500

общество

ташкент

поезд

рейс

навруз

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В праздничные дни железные дороги столицы запустят дополнительные рейсы в Ургенч, Самарканд, Андижан и Карши. Данное решение приняли, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.Так, 19 и 21 марта пройдут дополнительные рейсы из Ташкента в Ургенч, а 20 и 22 марта – обратно из Ургенча.С 20 по 21 марта запустят два электропоезда Афросиаб по маршруту Ташкент – Карши – Ташкент. С 17 по 23 марта будут ходить шесть дополнительных рейсов из Ташкента в Самарканд, и обратно.Кроме того, 9,16, 23 и 30 марта на маршрут Ташкент — Андижан — Ташкент добавят еще четыре поезда.Напомним, 21 марта в Узбекистане будут отмечать весенний праздник Навруз.Читайте также:"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адресаНа какую дату перенесли хашар —подробности

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