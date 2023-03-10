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https://uz.sputniknews.ru/20230310/na-kakuyu-datu-perenesli-xashar--podrobnosti--32793490.html
На какую дату перенесли хашар – подробности
На какую дату перенесли хашар – подробности
Субботник перенесли с 11 марта на неделю позже.
2023-03-10T19:46+0500
2023-03-10T19:46+0500
общество
хашар
благотворительность
субботник
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Всенародный благотворительный хашар перенесли на 18 марта, передаёт УзА.Соответствующее распоряжение сегодня подписал кабинет министров Узбекистана. Изначально хашар должен был пройти завтра. Причины переноса не сообщают.Напомним, в ходе благотворительного субботника участники благоустроят территории, расчистят арыки, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья, окажут социальную поддержку нуждающимся гражданам.Читайте также:Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробностиВ Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашара
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хашар перенесли на какую дату дата новая субботник когда узбекистан что будут делать как принять участие новости новость
хашар перенесли на какую дату дата новая субботник когда узбекистан что будут делать как принять участие новости новость

На какую дату перенесли хашар – подробности

19:46 10.03.2023
© SputnikХашар в Ташкенте ”Благополучная махалля — видение страны”
Хашар в Ташкенте ”Благополучная махалля — видение страны” - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Sputnik
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Субботник перенесли с 11 марта на неделю позже. Причины перенося не сообщили.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Всенародный благотворительный хашар перенесли на 18 марта, передаёт УзА.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал кабинет министров Узбекистана. Изначально хашар должен был пройти завтра. Причины переноса не сообщают.
Напомним, в ходе благотворительного субботника участники благоустроят территории, расчистят арыки, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья, окажут социальную поддержку нуждающимся гражданам.
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