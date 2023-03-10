https://uz.sputniknews.ru/20230310/na-kakuyu-datu-perenesli-xashar--podrobnosti--32793490.html

На какую дату перенесли хашар – подробности

На какую дату перенесли хашар – подробности

Субботник перенесли с 11 марта на неделю позже.

2023-03-10T19:46+0500

2023-03-10T19:46+0500

2023-03-10T19:46+0500

общество

хашар

благотворительность

субботник

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/06/32690454_0:286:960:826_1920x0_80_0_0_c50afe51f54b2a760fe2b92ca0919d12.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Всенародный благотворительный хашар перенесли на 18 марта, передаёт УзА.Соответствующее распоряжение сегодня подписал кабинет министров Узбекистана. Изначально хашар должен был пройти завтра. Причины переноса не сообщают.Напомним, в ходе благотворительного субботника участники благоустроят территории, расчистят арыки, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья, окажут социальную поддержку нуждающимся гражданам.Читайте также:Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробностиВ Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашара

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хашар перенесли на какую дату дата новая субботник когда узбекистан что будут делать как принять участие новости новость