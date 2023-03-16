https://uz.sputniknews.ru/20230316/do-vstrechi-muradov-nameknul-na-svoe-uchastie-v-turnire-ufc--32972366.html

До встречи: Мурадов намекнул на свое участие в турнире UFC-286

До встречи: Мурадов намекнул на свое участие в турнире UFC-286

Спортсмен оставил у себя на страничке недвусмысленное послание.

2023-03-16T18:51+0500

2023-03-16T18:51+0500

2023-03-16T18:51+0500

спорт

махмуд мурадов

боец

турнир

великобритания

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекский боец Махмуд Мурадов намекнул, что примет участие в турнире UFC-286.Сегодня на личной странице в одной из соцсетей появилось фото спортсмена с неоднозначной надписью.Известно, что турнир по смешанным единоборствам UFC 286 состоится в ночь с 18 на 19 марта. Женские и мужские бои пройдут в Лондоне на арене "O2 Arena".Кроме Мурадова в турнире примут участие Леон Эдвардс, Камару Усман, Джастин Гейджи, Рафаэль Физиев и многие другие.Читайте также:Узбекистан — чемпион Азии и Океании по хоккеюГде и когда пройдет финал Кубка Азии — подробности

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