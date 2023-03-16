https://uz.sputniknews.ru/20230316/do-vstrechi-muradov-nameknul-na-svoe-uchastie-v-turnire-ufc--32972366.html
До встречи: Мурадов намекнул на свое участие в турнире UFC-286
До встречи: Мурадов намекнул на свое участие в турнире UFC-286
Спортсмен оставил у себя на страничке недвусмысленное послание.
2023-03-16T18:51+0500
2023-03-16T18:51+0500
2023-03-16T18:51+0500
спорт
махмуд мурадов
боец
турнир
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекский боец Махмуд Мурадов намекнул, что примет участие в турнире UFC-286.Сегодня на личной странице в одной из соцсетей появилось фото спортсмена с неоднозначной надписью.Известно, что турнир по смешанным единоборствам UFC 286 состоится в ночь с 18 на 19 марта. Женские и мужские бои пройдут в Лондоне на арене "O2 Arena".Кроме Мурадова в турнире примут участие Леон Эдвардс, Камару Усман, Джастин Гейджи, Рафаэль Физиев и многие другие.Читайте также:Узбекистан — чемпион Азии и Океании по хоккеюГде и когда пройдет финал Кубка Азии — подробности
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махмуд мурадов намекнул на свое участие в турнире ufc мурадов примет участие в ufc 286 будет участвовать выступит с кем подерется турнир ufc когда где итоги результаты
махмуд мурадов намекнул на свое участие в турнире ufc мурадов примет участие в ufc 286 будет участвовать выступит с кем подерется турнир ufc когда где итоги результаты
До встречи: Мурадов намекнул на свое участие в турнире UFC-286
Спортсмен оставил у себя на страничке недвусмысленное послание. О чем писал Мурадов – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik
. Узбекский боец Махмуд Мурадов
намекнул, что примет участие в турнире UFC-286.
Сегодня на личной странице в одной из соцсетей появилось фото спортсмена с неоднозначной надписью.
"18 марта Я встречусь с тем, кто испытывает мое терпение долгое время. Считаю, что мне нужно научить его, как бороться по-настоящему. До встречи 18-го марта. Следите за новостями",- написал он.
Известно, что турнир по смешанным единоборствам UFC 286 состоится в ночь с 18 на 19 марта. Женские и мужские бои пройдут в Лондоне на арене "O2 Arena".
Кроме Мурадова в турнире примут участие Леон Эдвардс, Камару Усман, Джастин Гейджи, Рафаэль Физиев и многие другие.