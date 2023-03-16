https://uz.sputniknews.ru/20230316/eksport-rossiya-surhandarya-ovoschi-frukty-uzbekistan-32948116.html

Что Сурхандарья экспортирует в Россию – подробности

Что Сурхандарья экспортирует в Россию – подробности

Предприниматели Шурчинского района будут экспортировать овощи.

2023-03-16T12:00+0500

2023-03-16T12:00+0500

2023-03-16T12:03+0500

экономика

узбекистан

россия

экспорт

овощи

фрукты

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. До конца года в Россию из Шурчинского района отправят на экспорт плодоовощную продукцию на $7,7 млн, сообщает пресс-служба районного хакимията.Так, в экспортный список входят капуста – 500 тонн, столовая свекла – 280 тонн, цветная капуста – 350 тонн.Кроме того, на российский рынок из Узбекистана поступят яблоки – 120 тонн, виноград – 156 тонн, гранат – 148 тонн.За последние пять лет в экспорте задействовали 26 районных предприятий Шурчинского района, количество новой продукции увеличили до 5, а число стран-партнеров - до 6.Читайте также:РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компанийСтатистика: какая страна лидер по закупке узбекского изюма

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