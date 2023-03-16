https://uz.sputniknews.ru/20230316/eksport-rossiya-surhandarya-ovoschi-frukty-uzbekistan-32948116.html
Что Сурхандарья экспортирует в Россию – подробности
Что Сурхандарья экспортирует в Россию – подробности
Предприниматели Шурчинского района будут экспортировать овощи.
2023-03-16T12:00+0500
2023-03-16T12:00+0500
2023-03-16T12:03+0500
экономика
узбекистан
россия
экспорт
овощи
фрукты
экономика
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. До конца года в Россию из Шурчинского района отправят на экспорт плодоовощную продукцию на $7,7 млн, сообщает пресс-служба районного хакимията.Так, в экспортный список входят капуста – 500 тонн, столовая свекла – 280 тонн, цветная капуста – 350 тонн.Кроме того, на российский рынок из Узбекистана поступят яблоки – 120 тонн, виноград – 156 тонн, гранат – 148 тонн.За последние пять лет в экспорте задействовали 26 районных предприятий Шурчинского района, количество новой продукции увеличили до 5, а число стран-партнеров - до 6.Читайте также:РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компанийСтатистика: какая страна лидер по закупке узбекского изюма
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россия узбекистан сурхандарья экспорт овощи фрукты экономика сотрудничество капуста яблоки виноград свекла гранат
россия узбекистан сурхандарья экспорт овощи фрукты экономика сотрудничество капуста яблоки виноград свекла гранат
Что Сурхандарья экспортирует в Россию – подробности
12:00 16.03.2023 (обновлено: 12:03 16.03.2023)
Предприниматели Шурчинского района Сурхандарьинской области планируют экспортировать в Россию капусту, свеклу и другую плодоовощную продукцию.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. До конца года в Россию из Шурчинского района отправят на экспорт плодоовощную продукцию на $7,7 млн, сообщает пресс-служба районного хакимията.
Так, в экспортный список входят капуста – 500 тонн, столовая свекла – 280 тонн, цветная капуста – 350 тонн.
Кроме того, на российский рынок из Узбекистана поступят яблоки – 120 тонн, виноград – 156 тонн, гранат – 148 тонн.
"Территория посевной площади в Шурчинском районе составляет 15,3 тыс. га, повторных посевов - 6 тыс. га. Всего произвели 158 тыс. т плодоовощной продукции на сумму 7,7 млн долларов, в том числе 75 тыс. т - овощей, 9 тыс. т - фруктов, бобовых и масличных культур - 60 тыс. т. В Россию планируем экспортировать 500 т капусты, 280 т столовой свеклы, 350 т цветной капусты", — рассказал заместитель хокима Шурчинского района Чулли Тожиев.
За последние пять лет в экспорте задействовали 26 районных предприятий Шурчинского района, количество новой продукции увеличили до 5, а число стран-партнеров - до 6.