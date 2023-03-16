https://uz.sputniknews.ru/20230316/izvestna-data-dosrochnogo-golosovaniya-po-referendumu--32962214.html

Известна дата досрочного голосования по референдуму

Известна дата досрочного голосования по референдуму

Досрочное голосование устроят для тех, кто не сможет в день референдума.

2023-03-16T15:08+0500

2023-03-16T15:08+0500

2023-03-16T15:29+0500

общество

узбекистан

досрочное голосование

референдум

конституция

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Досрочное голосование на референдуме по поправкам к Конституции пройдет 19 — 26 апреля, передает пресс-служба ЦИК.Планируется, что основной этап голосования состоится 30 апреля. При этом узбекистанцы, которые не смогут отдать свой голос в день референдума, могут это сделать досрочно.Напомним, референдум о поправках к Конституции Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.Читайте также:В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной КонституцииПоправки к Конституции увеличат срок полномочий президента

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