https://uz.sputniknews.ru/20230316/izvestna-data-dosrochnogo-golosovaniya-po-referendumu--32962214.html
Известна дата досрочного голосования по референдуму
Известна дата досрочного голосования по референдуму
Досрочное голосование устроят для тех, кто не сможет в день референдума.
2023-03-16T15:08+0500
2023-03-16T15:08+0500
2023-03-16T15:29+0500
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узбекистан
досрочное голосование
референдум
конституция
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Досрочное голосование на референдуме по поправкам к Конституции пройдет 19 — 26 апреля, передает пресс-служба ЦИК.Планируется, что основной этап голосования состоится 30 апреля. При этом узбекистанцы, которые не смогут отдать свой голос в день референдума, могут это сделать досрочно.Напомним, референдум о поправках к Конституции Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.Читайте также:В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной КонституцииПоправки к Конституции увеличат срок полномочий президента
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Известна дата досрочного голосования по референдуму
15:08 16.03.2023 (обновлено: 15:29 16.03.2023)
Досрочное голосование устраивают для узбекистанцев, которые не смогут это сделать в день референдума.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Досрочное голосование на референдуме по поправкам к Конституции пройдет 19 — 26 апреля, передает пресс-служба ЦИК.
Планируется, что основной этап голосования состоится 30 апреля. При этом узбекистанцы, которые не смогут отдать свой голос в день референдума, могут это сделать досрочно.
Напомним, референдум о поправках к Конституции Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.