https://uz.sputniknews.ru/20230311/bolshe-zelenoy-energetiki-v-stolitse-poyavitsya-ocherednaya-ses--foto--32805475.html

Больше зеленой энергетики: в столице появится очередная СЭС – фото

Больше зеленой энергетики: в столице появится очередная СЭС – фото

СЭС сможет вырабатывать 1 млн кВт в год.

2023-03-11T14:17+0500

2023-03-11T14:17+0500

2023-03-11T14:17+0500

экономика

энергетика

солнечная электростанция

солнечная энергия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ установят солнечную фотоэлектрическую станцию (СЭС), передает пресс-служба Минэнергетики.Мощность станции составит 505,6 кВт. Планируется, что ежегодно она будет производить 1 млн кВт/ч.По данным министерства, СЭС поможет сэкономить около 100 тыс. кубометров природного газа в год.Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Читайте также:и дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видеоДва вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику

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