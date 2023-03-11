Больше зеленой энергетики: в столице появится очередная СЭС – фото
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Новая солнечная фотоэлектрическая станция сможет вырабатывать 1 млн кВт в год.
ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ установят солнечную фотоэлектрическую станцию (СЭС), передает пресс-служба Минэнергетики.
Мощность станции составит 505,6 кВт. Планируется, что ежегодно она будет производить 1 млн кВт/ч.
По данным министерства, СЭС поможет сэкономить около 100 тыс. кубометров природного газа в год.
Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
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