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Больше зеленой энергетики: в столице появится очередная СЭС – фото
Больше зеленой энергетики: в столице появится очередная СЭС – фото
СЭС сможет вырабатывать 1 млн кВт в год.
2023-03-11T14:17+0500
2023-03-11T14:17+0500
экономика
энергетика
солнечная электростанция
солнечная энергия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ установят солнечную фотоэлектрическую станцию (СЭС), передает пресс-служба Минэнергетики.Мощность станции составит 505,6 кВт. Планируется, что ежегодно она будет производить 1 млн кВт/ч.По данным министерства, СЭС поможет сэкономить около 100 тыс. кубометров природного газа в год.Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.Читайте также:и дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видеоДва вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетику
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фото в столице появится очередная сэс ташкент зеленая энергетика возобновляемые источники солнечная фотоэлектрическая станция узбекистан мирзиёев политика
фото в столице появится очередная сэс ташкент зеленая энергетика возобновляемые источники солнечная фотоэлектрическая станция узбекистан мирзиёев политика

Больше зеленой энергетики: в столице появится очередная СЭС – фото

14:17 11.03.2023
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2023
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
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Новая солнечная фотоэлектрическая станция сможет вырабатывать 1 млн кВт в год.
ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ установят солнечную фотоэлектрическую станцию (СЭС), передает пресс-служба Минэнергетики.
Мощность станции составит 505,6 кВт. Планируется, что ежегодно она будет производить 1 млн кВт/ч.
По данным министерства, СЭС поможет сэкономить около 100 тыс. кубометров природного газа в год.
Напомним, на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте государство выделит $1 млрд.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2023
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2023
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2023
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
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