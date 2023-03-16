https://uz.sputniknews.ru/20230316/v-tashkente-proxodit-forum-innovatsiy-32975512.html

Сверхтонкие нити и краска из отходов нефтепереработки: в Ташкенте проходит форум инноваций

Сверхтонкие нити и краска из отходов нефтепереработки: в Ташкенте проходит форум инноваций

На мероприятии свои разработки представили молодые ученые из столичных вузов, промышленных предприятий и стартапов.

2023-03-16T20:34+0500

2023-03-16T20:34+0500

2023-03-16T20:34+0500

общество

узбекистан

ташкент

инновации

наука

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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. В Ташкенте стартовал Весенний форум коммерциализации. В мероприятии, проходящем в Министерстве высшего образования, науки и инноваций, принимают участие представители столичных вузов и научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий и государственных органов, сообщает пресс-служба министерства.В рамках мероприятия проходят выставки-ярмарки инновационной продукции, круглые столы и панельные дискуссии с участием зарубежных специалистов, а также презентации инновационных разработок, стартапов и проектов по коммерциализации, направленных на решение задач регионов и отраслей.Среди представленных на форуме инновационных разработок - полимерные соединения, устойчивые к высоким температурам и механическим воздействиям, высокоэластичный и биоразлагаемый гидрогель на основе базальта, новые лекарственные препараты, высококачественные тонконитные изделия для текстильной промышленности, дорожные краски на основе серы, являющейся отходом нефтяной и газовой промышленности.По итогам форума планируется заключение договоров между учеными, научными учреждениями и сетевыми предприятиями.Читайте также: В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробности

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