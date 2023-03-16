Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения — фото
11:35 16.03.2023 (обновлено: 11:58 16.03.2023)
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
Участники форума ректоров обменялись опытом организации учебного процесса и внедрения технологий, а также подписали пакет документов.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов о сотрудничестве по итогам форума ректоров. Об этом сообщает Минобразования Узбекистана.
Всего в пакет документов вошли соглашения, меморандумы о взаимопонимании и дорожные карты.
Они предусматривают сотрудничество высших учебных заведений двух стран в сфере химтехнологии, энергетики, машиностроения, промышленных технологий, биотехнологии, ирригации и водных ресурсов, сельского хозяйства, медицины, фармакологии и фармацевтики.
Они предусматривают сотрудничество высших учебных заведений двух стран в сфере химтехнологии, энергетики, машиностроения, промышленных технологий, биотехнологии, ирригации и водных ресурсов, сельского хозяйства, медицины, фармакологии и фармацевтики.
Напомним, Узбекистан подписал с Таджикистаном уже более 65 документов о сотрудничестве между вузами. На данный момент пять высших учебных заведений республики готовят педагогические кадры, ведя обучение на таджикском языке.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
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