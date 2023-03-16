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Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения — фото
Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения — фото
Участники форума ректоров подписали документы по итогам форума
2023-03-16T11:35+0500
2023-03-16T11:58+0500
культура
узбекистан
таджикистан
вузы
сотрудничество
документы
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов о сотрудничестве по итогам форума ректоров. Об этом сообщает Минобразования Узбекистана.Всего в пакет документов вошли соглашения, меморандумы о взаимопонимании и дорожные карты. Они предусматривают сотрудничество высших учебных заведений двух стран в сфере химтехнологии, энергетики, машиностроения, промышленных технологий, биотехнологии, ирригации и водных ресурсов, сельского хозяйства, медицины, фармакологии и фармацевтики.Напомним, Узбекистан подписал с Таджикистаном уже более 65 документов о сотрудничестве между вузами. На данный момент пять высших учебных заведений республики готовят педагогические кадры, ведя обучение на таджикском языке.Читайте также:В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробностиЗа безопасностью в столичных школах следят правоохранители
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фото вузы узбекистана и таджикистана подписали новые соглашения узбекистан таджикистан ташкент душанбе сотрудничество образование отношения новости новость
фото вузы узбекистана и таджикистана подписали новые соглашения узбекистан таджикистан ташкент душанбе сотрудничество образование отношения новости новость

Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения — фото

11:35 16.03.2023 (обновлено: 11:58 16.03.2023)
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
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Участники форума ректоров обменялись опытом организации учебного процесса и внедрения технологий, а также подписали пакет документов.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов о сотрудничестве по итогам форума ректоров. Об этом сообщает Минобразования Узбекистана.
Всего в пакет документов вошли соглашения, меморандумы о взаимопонимании и дорожные карты.

Они предусматривают сотрудничество высших учебных заведений двух стран в сфере химтехнологии, энергетики, машиностроения, промышленных технологий, биотехнологии, ирригации и водных ресурсов, сельского хозяйства, медицины, фармакологии и фармацевтики.
Напомним, Узбекистан подписал с Таджикистаном уже более 65 документов о сотрудничестве между вузами. На данный момент пять высших учебных заведений республики готовят педагогические кадры, ведя обучение на таджикском языке.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
ВУЗы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
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