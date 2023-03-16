https://uz.sputniknews.ru/20230316/vuzy-uzbekistana-i-tadjikistana-podpisali-novye-soglasheniya--foto--32952129.html

Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения — фото

Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали новые соглашения — фото

Участники форума ректоров подписали документы по итогам форума

2023-03-16T11:35+0500

2023-03-16T11:35+0500

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культура

узбекистан

таджикистан

вузы

сотрудничество

документы

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вузы Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов о сотрудничестве по итогам форума ректоров. Об этом сообщает Минобразования Узбекистана.Всего в пакет документов вошли соглашения, меморандумы о взаимопонимании и дорожные карты. Они предусматривают сотрудничество высших учебных заведений двух стран в сфере химтехнологии, энергетики, машиностроения, промышленных технологий, биотехнологии, ирригации и водных ресурсов, сельского хозяйства, медицины, фармакологии и фармацевтики.Напомним, Узбекистан подписал с Таджикистаном уже более 65 документов о сотрудничестве между вузами. На данный момент пять высших учебных заведений республики готовят педагогические кадры, ведя обучение на таджикском языке.Читайте также:В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробностиЗа безопасностью в столичных школах следят правоохранители

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