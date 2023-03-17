https://uz.sputniknews.ru/20230317/rossiya-kitay-si-czinpin-putin-32994041.html
Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом
Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом
Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Россию с государственным визитом
2023-03-17T17:56+0500
2023-03-17T17:56+0500
2023-03-17T17:56+0500
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
москва
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин 20 — 22 марта посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Стороны также обменяются мнениями по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.По итогам переговоров стороны подпишут ряд важных двусторонних документов.По мнению официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Также саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина и укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.Вместе с тем в МИД КНР подчеркнули, что Китай намерен придерживаться объективной позиции по Украине, играя конструктивную роль в продвижении переговоров.По словам Путина, этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.Ранее Путин и Си Цзиньпин проводили переговоры в формате видеоконференции в декабре 2022 года. Тогда российский лидер пригласил своего китайского коллегу в Москву.Читайте также:Си Цзиньпина избрали на третий срок — это в истории Китая впервыеШавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
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россия китай путин си цзиньпин москва визит
россия китай путин си цзиньпин москва визит
Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом
Лидер Китая приедет в Россию с государственным визитом на следующей неделе.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik
. Председатель КНР Си Цзиньпин 20 — 22 марта посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", — уточнили в сообщении.
Стороны также обменяются мнениями по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.
По итогам переговоров стороны подпишут ряд важных двусторонних документов.
По мнению официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Также саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина и укрепит политическую основу дружбы между двумя народами, передающейся из поколения в поколение.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.
Вместе с тем в МИД КНР подчеркнули, что Китай намерен придерживаться объективной позиции по Украине, играя конструктивную роль в продвижении переговоров.
По словам Путина, этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
Ранее Путин и Си Цзиньпин проводили переговоры в формате видеоконференции в декабре 2022 года. Тогда российский лидер пригласил своего китайского коллегу в Москву.