https://uz.sputniknews.ru/20230317/samarkand-poyavitsya-mejdunarodnyy-avtovokzal-stoimostyu-135-mlrd-sumov-32991798.html

В Самарканде появится международный автовокзал

В Самарканде появится международный автовокзал

На территории комплекса разместят зал ожидания, кассу, пункты общепита, медпункт, развлекательные центры и многое другое.

2023-03-17T15:28+0500

2023-03-17T15:28+0500

2023-03-17T16:03+0500

общество

узбекистан

самарканд

проект

автомобили

автобусы

строительство

вокзал

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Самарканде до конца года завершат строительство международного автовокзала, сообщает УзА.С него планируют запустить автобусы в Россию, Казахстан, Таджикистан и другие страны. Кроме того, он свяжет Самарканд со всеми регионами республики.Площадь комплекса составит 6 га, а его стоимость — 135 миллиардов сумов. Проект позволит создать более тысячи рабочих мест.С автовокзала будут курсировать более 100 автобусов, 200 микроавтобусов и 300 легковых автомобилей.Читайте также:Стало известно, как будут работать автобусы столицы во время НаврузаДо больницы в Зангиате запустят автобус

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