https://uz.sputniknews.ru/20230317/samarkand-poyavitsya-mejdunarodnyy-avtovokzal-stoimostyu-135-mlrd-sumov-32991798.html
В Самарканде появится международный автовокзал
В Самарканде появится международный автовокзал
На территории комплекса разместят зал ожидания, кассу, пункты общепита, медпункт, развлекательные центры и многое другое.
2023-03-17T15:28+0500
2023-03-17T15:28+0500
2023-03-17T16:03+0500
общество
узбекистан
самарканд
проект
автомобили
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Самарканде до конца года завершат строительство международного автовокзала, сообщает УзА.С него планируют запустить автобусы в Россию, Казахстан, Таджикистан и другие страны. Кроме того, он свяжет Самарканд со всеми регионами республики.Площадь комплекса составит 6 га, а его стоимость — 135 миллиардов сумов. Проект позволит создать более тысячи рабочих мест.С автовокзала будут курсировать более 100 автобусов, 200 микроавтобусов и 300 легковых автомобилей.Читайте также:Стало известно, как будут работать автобусы столицы во время НаврузаДо больницы в Зангиате запустят автобус
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узбекистан самарканд автовокзал автобусы микроавтобусы автомобили строительство комплекс проект
узбекистан самарканд автовокзал автобусы микроавтобусы автомобили строительство комплекс проект
В Самарканде появится международный автовокзал
15:28 17.03.2023 (обновлено: 16:03 17.03.2023)
На территории комплекса разместят зал ожидания, кассы, пункты общепита, медпункт, развлекательные центры, гостиницы, парковочные места для автобусов, микроавтобусов и автомобилей.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
В Самарканде до конца года завершат строительство международного автовокзала, сообщает
УзА.
С него планируют запустить автобусы в Россию, Казахстан, Таджикистан и другие страны. Кроме того, он свяжет Самарканд со всеми регионами республики.
Площадь комплекса составит 6 га, а его стоимость — 135 миллиардов сумов. Проект позволит создать более тысячи рабочих мест.
С автовокзала будут курсировать более 100 автобусов, 200 микроавтобусов и 300 легковых автомобилей.