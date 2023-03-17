https://uz.sputniknews.ru/20230317/stalo-izvestno-kak-budut-rabotat-avtobusy-stolitsy-vo-vremya-navruza--32989648.html

Стало известно, как будут работать автобусы столицы во время Навруза

Стало известно, как будут работать автобусы столицы во время Навруза

В праздник автобусы будут ходить по графику на воскресенье.

2023-03-17T14:13+0500

2023-03-17T14:13+0500

2023-03-17T14:14+0500

общество

ташкент

навруз

автобус

расписание

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Ташкенте в праздничные дни автобусы будут курсировать по графику выходных дней, передает пресс-служба "Toshshahartransxizmat".Так, с 21 по 23 марта автобусы будут ходить по воскресному расписанию, но в понедельник окончание рабочего дня продлят на 1 час.Напомним, в Узбекистане с 21 пот 23 марта выходные дни в честь Навруза.Читайте также:В Ташкенте запустят дополнительные поезда к Наврузу"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса

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