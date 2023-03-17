https://uz.sputniknews.ru/20230317/stalo-izvestno-kak-budut-rabotat-avtobusy-stolitsy-vo-vremya-navruza--32989648.html
Стало известно, как будут работать автобусы столицы во время Навруза
Стало известно, как будут работать автобусы столицы во время Навруза
В праздник автобусы будут ходить по графику на воскресенье.
2023-03-17T14:13+0500
2023-03-17T14:13+0500
2023-03-17T14:14+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Ташкенте в праздничные дни автобусы будут курсировать по графику выходных дней, передает пресс-служба "Toshshahartransxizmat".Так, с 21 по 23 марта автобусы будут ходить по воскресному расписанию, но в понедельник окончание рабочего дня продлят на 1 час.Напомним, в Узбекистане с 21 пот 23 марта выходные дни в честь Навруза.Читайте также:В Ташкенте запустят дополнительные поезда к Наврузу"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса
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как будут работать автобусы столицы во время навруза общественный транспорта ташкента в навруз график праздничные дни транспорт ташкент узбекистан новости новость
как будут работать автобусы столицы во время навруза общественный транспорта ташкента в навруз график праздничные дни транспорт ташкент узбекистан новости новость
Стало известно, как будут работать автобусы столицы во время Навруза
14:13 17.03.2023 (обновлено: 14:14 17.03.2023)
В праздник автобусы будут ходить по графику на воскресенье. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
В Ташкенте в праздничные дни автобусы будут курсировать по графику выходных дней, передает
пресс-служба "Toshshahartransxizmat".
Так, с 21 по 23 марта автобусы будут ходить по воскресному расписанию, но в понедельник окончание рабочего дня продлят на 1 час.
Напомним, в Узбекистане с 21 пот 23 марта выходные дни в честь Навруза.