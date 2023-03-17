https://uz.sputniknews.ru/20230317/skolko-biletov-ostalos-na-dopolnitelnye-poezda-v-dni-navruza-32993522.html

Сколько билетов осталось на дополнительные поезда в дни Навруза — подробности

Сколько билетов осталось на дополнительные поезда в дни Навруза — подробности

В дни празднования Навруза в Узбекистане планируют реализовать более 90 тысяч ж/д билетов

2023-03-17T16:44+0500

2023-03-17T16:44+0500

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общество

узбекистан

навруз

билет

праздник

рейс

поезд

скоростной поезд

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Для удобства пассажиров к празднику увеличено количество рейсов в Ургенч, Самарканд, Андижан и Карши.На утро 17 марта уже продали более 84 тысяч билетов, рассказали Sputnik в компании "Узбекистон темир йуллари". Всего с 17 по 23 марта включительно планируют продать более 90 тыс. железнодорожных билетов.Решение об увеличении числа рейсов приняли, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на билеты в дни празднования Навруза.Читайте также:

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