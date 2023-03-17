https://uz.sputniknews.ru/20230317/skolko-biletov-ostalos-na-dopolnitelnye-poezda-v-dni-navruza-32993522.html
Сколько билетов осталось на дополнительные поезда в дни Навруза — подробности
Сколько билетов осталось на дополнительные поезда в дни Навруза — подробности
В дни празднования Навруза в Узбекистане планируют реализовать более 90 тысяч ж/д билетов
2023-03-17T16:44+0500
2023-03-17T16:44+0500
2023-03-17T16:59+0500
общество
узбекистан
навруз
билет
праздник
рейс
поезд
скоростной поезд
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Для удобства пассажиров к празднику увеличено количество рейсов в Ургенч, Самарканд, Андижан и Карши.На утро 17 марта уже продали более 84 тысяч билетов, рассказали Sputnik в компании "Узбекистон темир йуллари". Всего с 17 по 23 марта включительно планируют продать более 90 тыс. железнодорожных билетов.Решение об увеличении числа рейсов приняли, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на билеты в дни празднования Навруза.Читайте также:
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узбекистан самарканд андижан карши навруз пассажиры поезд билеты праздник рейс
узбекистан самарканд андижан карши навруз пассажиры поезд билеты праздник рейс
Сколько билетов осталось на дополнительные поезда в дни Навруза — подробности
16:44 17.03.2023 (обновлено: 16:59 17.03.2023)
В дни празднования Навруза в Узбекистане планируют продать более 90 тысяч ж/д билетов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Для удобства пассажиров к празднику увеличено
количество рейсов в Ургенч, Самарканд, Андижан и Карши.
На утро 17 марта уже продали более 84 тысяч билетов, рассказали Sputnik в компании "Узбекистон темир йуллари". Всего с 17 по 23 марта включительно планируют продать более 90 тыс. железнодорожных билетов.
Решение об увеличении числа рейсов приняли, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на билеты в дни празднования Навруза.