https://uz.sputniknews.ru/20230317/v-tashkente-provedut-konnyy-parad--32992457.html
В Ташкенте проведут конный парад
В Ташкенте проведут конный парад
Участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.
2023-03-17T15:41+0500
2023-03-17T15:41+0500
2023-03-17T16:08+0500
культура
ташкент
парад
лошадь
навруз
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Завтра в столице пройдет конный парад, посвященный Наврузу, передает пресс-служба Национальной гвардии.Мероприятие начнется в 17.00 по местному времени. В нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур.По данным пресс-службы, участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.Читайте также:В Ташкенте запустят дополнительные поезда к Наврузу"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса
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в ташкенте проведут конный парад когда где зачем как принять участие ташкент мероприятия к наврузу как отметят навруз программа новости новость
в ташкенте проведут конный парад когда где зачем как принять участие ташкент мероприятия к наврузу как отметят навруз программа новости новость
В Ташкенте проведут конный парад
15:41 17.03.2023 (обновлено: 16:08 17.03.2023)
Участники парада при полной амуниции пройдут вдоль проспекта Амира Темура.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Завтра в столице пройдет конный парад, посвященный Наврузу, передает пресс-служба
Национальной гвардии.
Мероприятие начнется в 17.00 по местному времени. В нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур.
По данным пресс-службы, участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.