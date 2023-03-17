https://uz.sputniknews.ru/20230317/v-tashkente-provedut-konnyy-parad--32992457.html

В Ташкенте проведут конный парад

В Ташкенте проведут конный парад

Участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.

2023-03-17T15:41+0500

2023-03-17T15:41+0500

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культура

ташкент

парад

лошадь

навруз

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Завтра в столице пройдет конный парад, посвященный Наврузу, передает пресс-служба Национальной гвардии.Мероприятие начнется в 17.00 по местному времени. В нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур.По данным пресс-службы, участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.Читайте также:В Ташкенте запустят дополнительные поезда к Наврузу"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса

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