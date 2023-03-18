https://uz.sputniknews.ru/20230318/v-novom-tashkente-budet-zelenyy-obschestvennyy-transport--33009848.html
В Новом Ташкенте будет "зеленый" общественный транспорт
В Новом Ташкенте будет "зеленый" общественный транспорт
Новый район будут строить, учитывая принципы экологичности.
2023-03-18T12:02+0500
2023-03-18T12:02+0500
2023-03-18T12:02+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
ташкент
экология
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В новом районе столицы создадут современную экологическую транспортную систему, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент". Об этом сообщает пресс-служба политика.Учитывая принципы экологичности и безопасности, в городе создадут необходимые условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов.Кроме того, для удобства автомобилистов построят 14 современных тоннелей и 7 мостов через реки Чирчик и Карасу, а также подземные парковки на 100 тыс. мест.Читайте также:Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента
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в новом ташкенте будет зеленый общественный транспорт какой в новом ташкенте будет транспорт что будет в новом ташкенте президент рассказал о новом ташкенте ташкент узбекистан транспорт мирзиёев рассказал заявил новости новость
В Новом Ташкенте будет "зеленый" общественный транспорт
Новый район будут строить, учитывая современные технологии, а также принципы экологичности и безопасности.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik.
В новом районе столицы создадут современную экологическую транспортную систему, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент". Об этом сообщает
пресс-служба политика.
"В Новом Ташкенте впервые в нашей стране будут внедрены "умные" технологии на основе современных урбанистических и научных подходов, охватывающих жилье, транспорт, рабочие места, объекты культуры, спорта и образования",- отметил президент.
Учитывая принципы экологичности и безопасности, в городе создадут необходимые условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов.
Кроме того, для удобства автомобилистов построят 14 современных тоннелей и 7 мостов через реки Чирчик и Карасу, а также подземные парковки на 100 тыс. мест.