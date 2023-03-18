https://uz.sputniknews.ru/20230318/v-novom-tashkente-budet-zelenyy-obschestvennyy-transport--33009848.html

В Новом Ташкенте будет "зеленый" общественный транспорт

В Новом Ташкенте будет "зеленый" общественный транспорт

Новый район будут строить, учитывая принципы экологичности.

2023-03-18T12:02+0500

2023-03-18T12:02+0500

2023-03-18T12:02+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

ташкент

экология

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В новом районе столицы создадут современную экологическую транспортную систему, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент". Об этом сообщает пресс-служба политика.Учитывая принципы экологичности и безопасности, в городе создадут необходимые условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов.Кроме того, для удобства автомобилистов построят 14 современных тоннелей и 7 мостов через реки Чирчик и Карасу, а также подземные парковки на 100 тыс. мест.Читайте также:Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента

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