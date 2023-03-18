https://uz.sputniknews.ru/20230318/shavkat-mirziyoev-rasskazal-o-planax-po-razvitiyu-tashkenta--33009076.html

Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента

Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента

Президент выступил на церемонии закладки камня "Нового Ташкента".

2023-03-18T11:36+0500

2023-03-18T11:36+0500

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общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент", передает пресс-секретарь политика Шерзод Асадов.В ходе своей речи Мирзиёев рассказал о планах развития Ташкента. По его словам, столице проживают более пяти млн человек. При том в ближайшие годы численность будет только увеличиваться.Учитывая данную ситуацию, специалисты из Великобритании, Сингапура, Китая и Турции разработали проект генерального плана Ташкента до 20145 года.Так, территорию города поэтапно расширят на 20 гектаров. В рамках проекта на новых территориях создадут необходимые условия для проживания одного млн человек.На первом этапе планируют построить многоэтажные дома на 60 тыс. жителей, а также 30 школ, 20 детских садов, 5 семейных поликлиник, многопрофильную больницу и магазины.Отдельное внимание власти уделят образовательным и культурным учреждениям – там размесят здание университета "Новый Узбекистан" и Национальной библиотеки, а еще театр и школу творчества.Читайте также:На проекты по производству плодоовощной продукции выделили $323 млнВ Ташкенте проведут конный парад

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