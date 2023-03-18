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Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента
Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента
Президент выступил на церемонии закладки камня "Нового Ташкента".
2023-03-18T11:36+0500
2023-03-18T11:36+0500
2023-03-18T11:40+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент", передает пресс-секретарь политика Шерзод Асадов.В ходе своей речи Мирзиёев рассказал о планах развития Ташкента. По его словам, столице проживают более пяти млн человек. При том в ближайшие годы численность будет только увеличиваться.Учитывая данную ситуацию, специалисты из Великобритании, Сингапура, Китая и Турции разработали проект генерального плана Ташкента до 20145 года.Так, территорию города поэтапно расширят на 20 гектаров. В рамках проекта на новых территориях создадут необходимые условия для проживания одного млн человек.На первом этапе планируют построить многоэтажные дома на 60 тыс. жителей, а также 30 школ, 20 детских садов, 5 семейных поликлиник, многопрофильную больницу и магазины.Отдельное внимание власти уделят образовательным и культурным учреждениям – там размесят здание университета "Новый Узбекистан" и Национальной библиотеки, а еще театр и школу творчества.Читайте также:На проекты по производству плодоовощной продукции выделили $323 млнВ Ташкенте проведут конный парад
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шавкат мирзиёев рассказал о планах по развитию ташкента новый ташкент как будет развиваться ташкент что ждет ташкент узбекистан как растут развиваются города новости новость
шавкат мирзиёев рассказал о планах по развитию ташкента новый ташкент как будет развиваться ташкент что ждет ташкент узбекистан как растут развиваются города новости новость
Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента
11:36 18.03.2023 (обновлено: 11:40 18.03.2023)
Президент Узбекистана выступил на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент".
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik.
Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент", передает
пресс-секретарь политика Шерзод Асадов.
В ходе своей речи Мирзиёев рассказал о планах развития Ташкента. По его словам, столице проживают более пяти млн человек. При том в ближайшие годы численность будет только увеличиваться.
"В городе наблюдается спрос на строительство более 20 тыс. многоквартирных домов в год, более 40 школ, детских садов и поликлиник. Поэтому необходимо четко определиться с планами как минимум на 15-20 лет вперед", — сказал президент.
Учитывая данную ситуацию, специалисты из Великобритании, Сингапура, Китая и Турции разработали проект генерального плана Ташкента до 20145 года.
Так, территорию города поэтапно расширят на 20 гектаров. В рамках проекта на новых территориях создадут необходимые условия для проживания одного млн человек.
На первом этапе планируют построить многоэтажные дома на 60 тыс. жителей, а также 30 школ, 20 детских садов, 5 семейных поликлиник, многопрофильную больницу и магазины.
"На месте их нынешних зданий откроются гостиницы, объекты обслуживания и торговли, и Ташкент станет современным центром туризма и бизнеса",- отметил Мирзиёев.
Отдельное внимание власти уделят образовательным и культурным учреждениям – там размесят здание университета "Новый Узбекистан" и Национальной библиотеки, а еще театр и школу творчества.