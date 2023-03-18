В Ташкенте появится медцентр по узкопрофильным направлениям
© Sputnik / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкНаучно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" в Хабаровске
© Sputnik / Игорь Онучин/
Современный медицинский центр откроет в ближайшие пару месяцев. В нем будут ежегодно проходить по пять тысяч операций.
ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В ближайшие месяцы в столице начнет работу многопрофильный медицинский центр "M-Clinic". Глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой учреждения, передает пресс-служба политика.
Комплекс центра состоит из шести зданий, включая стационар на 128 мест, поликлинику на 1400 человек и гостиницу для родственников пациентов на 120 мест.
Всего в учреждении можно будет получить услуги по 50 узкоспециализированным медицинским направлениям.
"В частности, в центре имеются 5 операционных по кардиологии, ангиографии, травматологии, нейрохирургии, гинекологии и урологии. Они могут выполнять 5 тысяч высокотехнологичных операций в год. Современное оборудование позволяет применять малоинвазивные методы и проводить быструю реабилитацию",- уточнила пресс-служба.
Стоимость проекта составила $202 млн. Технологическим оснащением занималась немецкая компания.
Читайте также: