https://uz.sputniknews.ru/20230318/v-tashkente-poyavitsya-medtsentr-po-uzkoprofilnym-napravleniyam--33021166.html

В Ташкенте появится медцентр по узкопрофильным направлениям

В Ташкенте появится медцентр по узкопрофильным направлениям

Современный медицинский центр откроет в ближайшие пару месяцев

2023-03-18T20:24+0500

2023-03-18T20:24+0500

2023-03-18T20:24+0500

общество

узбекистан

ташкент

медицина

центр

врачи

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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В ближайшие месяцы в столице начнет работу многопрофильный медицинский центр "M-Clinic". Глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой учреждения, передает пресс-служба политика.Комплекс центра состоит из шести зданий, включая стационар на 128 мест, поликлинику на 1400 человек и гостиницу для родственников пациентов на 120 мест.Всего в учреждении можно будет получить услуги по 50 узкоспециализированным медицинским направлениям.Стоимость проекта составила $202 млн. Технологическим оснащением занималась немецкая компания.Читайте также:

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в ташкенте появится медицинский центр по узкопрофильным направлениям медицина в ташкенте в узбекистане узбекистан здравоохранение поликлиника больница стационар новости новость врачи врач