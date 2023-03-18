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В Ташкенте появится медцентр по узкопрофильным направлениям
В Ташкенте появится медцентр по узкопрофильным направлениям
Современный медицинский центр откроет в ближайшие пару месяцев
2023-03-18T20:24+0500
2023-03-18T20:24+0500
общество
узбекистан
ташкент
медицина
центр
врачи
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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В ближайшие месяцы в столице начнет работу многопрофильный медицинский центр "M-Clinic". Глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой учреждения, передает пресс-служба политика.Комплекс центра состоит из шести зданий, включая стационар на 128 мест, поликлинику на 1400 человек и гостиницу для родственников пациентов на 120 мест.Всего в учреждении можно будет получить услуги по 50 узкоспециализированным медицинским направлениям.Стоимость проекта составила $202 млн. Технологическим оснащением занималась немецкая компания.Читайте также:
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в ташкенте появится медицинский центр по узкопрофильным направлениям медицина в ташкенте в узбекистане узбекистан здравоохранение поликлиника больница стационар новости новость врачи врач
в ташкенте появится медицинский центр по узкопрофильным направлениям медицина в ташкенте в узбекистане узбекистан здравоохранение поликлиника больница стационар новости новость врачи врач

В Ташкенте появится медцентр по узкопрофильным направлениям

20:24 18.03.2023
© Sputnik / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкНаучно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" в Хабаровске
Научно-технический комплекс Микрохирургия глаза в Хабаровске - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Игорь Онучин
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Современный медицинский центр откроет в ближайшие пару месяцев. В нем будут ежегодно проходить по пять тысяч операций.
ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В ближайшие месяцы в столице начнет работу многопрофильный медицинский центр "M-Clinic". Глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой учреждения, передает пресс-служба политика.
Комплекс центра состоит из шести зданий, включая стационар на 128 мест, поликлинику на 1400 человек и гостиницу для родственников пациентов на 120 мест.
Всего в учреждении можно будет получить услуги по 50 узкоспециализированным медицинским направлениям.
"В частности, в центре имеются 5 операционных по кардиологии, ангиографии, травматологии, нейрохирургии, гинекологии и урологии. Они могут выполнять 5 тысяч высокотехнологичных операций в год. Современное оборудование позволяет применять малоинвазивные методы и проводить быструю реабилитацию",- уточнила пресс-служба.
Стоимость проекта составила $202 млн. Технологическим оснащением занималась немецкая компания.
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