https://uz.sputniknews.ru/20230318/v-uzbekistane-poyavitsya-pervaya-v-tsa-elektrostantsiya-trex-pokoleniy--33010343.html

В Узбекистане появится первая в ЦА электростанция "трех поколений"

В Узбекистане появится первая в ЦА электростанция "трех поколений"

Станция будет отапливать и охлаждать здания.

2023-03-18T12:32+0500

2023-03-18T12:32+0500

2023-03-18T12:32+0500

общество

узбекистан

ташкент

центральная азия

электростанция

энергетика

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Новом Ташкенте возведут первую в Центральной Азии электростанцию "трех поколений", рассказал глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня на церемонии закладки первого камня. Об этом сообщает пресс-служба президента.По словам Мирзиёева, электростанция будет вырабатывать электричество, которое будет осенью и зимой отапливать здания, а летом – охлаждать.При этом все электрические и коммуникационные сети, газовые и водопроводные трубы проложат под землей.Также на территории района создадут около 200 тыс. рабочих мест в сфере IT. Для этого откроют технопарки, IT-парк, образовательный и медицинский кластеры.Читайте также:

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