https://uz.sputniknews.ru/20230318/velichestvennoe-zrelische-v-stolitse-proshel-konnyy-parad--foto-video--33020552.html

Величественное зрелище: в столице прошел конный парад – фото, видео

Величественное зрелище: в столице прошел конный парад – фото, видео

Участники парада прошли вокруг сквера Амира Темура.

2023-03-18T19:32+0500

2023-03-18T19:32+0500

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видео

ташкент

парад

лошадь

навруз

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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В Ташкенте прошел конный парад, приуроченный к празднованию Навруза, передает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие лошади конного эскадрона Национальной гвардии и других силовых структур, а также военный оркестр.Маршрут шествия протягивался от гостиницы "Узбекистан" вокруг сквера Амира Темура до гостиницы Hyatt.Читайте также:

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