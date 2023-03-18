https://uz.sputniknews.ru/20230318/velichestvennoe-zrelische-v-stolitse-proshel-konnyy-parad--foto-video--33020552.html
Величественное зрелище: в столице прошел конный парад – фото, видео
Величественное зрелище: в столице прошел конный парад – фото, видео
Участники парада прошли вокруг сквера Амира Темура.
2023-03-18T19:32+0500
2023-03-18T19:32+0500
2023-03-18T21:22+0500
видео
ташкент
парад
лошадь
навруз
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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В Ташкенте прошел конный парад, приуроченный к празднованию Навруза, передает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие лошади конного эскадрона Национальной гвардии и других силовых структур, а также военный оркестр.Маршрут шествия протягивался от гостиницы "Узбекистан" вокруг сквера Амира Темура до гостиницы Hyatt.Читайте также:
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Величественное зрелище: в столице прошел конный парад – фото, видео
19:32 18.03.2023 (обновлено: 21:22 18.03.2023)
Участники парада при полной амуниции прошли вокруг сквера Амира Темура. Как это было – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В Ташкенте прошел конный парад, приуроченный к празднованию Навруза, передает корреспондент Sputnik.
В мероприятии приняли участие лошади конного эскадрона Национальной гвардии и других силовых структур, а также военный оркестр.
Маршрут шествия протягивался от гостиницы "Узбекистан" вокруг сквера Амира Темура до гостиницы Hyatt.