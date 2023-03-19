https://uz.sputniknews.ru/20230319/kakie-produkty-vyzyvayut-zavisimost--dietolog--33030896.html
Какие продукты вызывают зависимость – диетолог
Какие продукты вызывают зависимость – диетолог
Глюкоза, специи и усилители вкуса виноваты в привязанности.
2023-03-19T08:00+0500
2023-03-19T08:00+0500
2023-03-19T08:00+0500
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Специи, сахар, жир и усилители вкуса могут вызывать зависимость у людей, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе "Говорит Москва".Например, сладкое повышает уровень глюкозы в крови, благодаря чему, мы чувствуем заряд сил. Гормонам, отвечающие за удовольствие, нравится этот эффект. То же самое касается и жирной пищи.При этом азиатская еда "цепляется за человека" с помощью специй. Когда на язык попадает что-то острое, у организма создается впечатление начавшегося пожара.Фастфуд привлекает к себе усилителями вкуса. Глутамат натрия меняет ощущение от блюда, даря впечатление, что это самая вкусная еда.Читайте также:Как правильно пить смузиКлещи любят кусать в определённые места – эксперт
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какие продукты вызывают зависимость продукты вызывающие зависимость от еды здоровья секреты советы врачей правильное питание диетолог
какие продукты вызывают зависимость продукты вызывающие зависимость от еды здоровья секреты советы врачей правильное питание диетолог
Какие продукты вызывают зависимость – диетолог
Глюкоза, специи и усилители вкуса отвечают за нашу привязанность к нездоровой пище.
Специи, сахар, жир и усилители вкуса могут вызывать зависимость у людей, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе "Говорит Москва".
"Это может быть всё, что угодно, содержащее эти продукты, особенно в сочетании", - подчеркнула она.
Например, сладкое повышает уровень глюкозы в крови, благодаря чему, мы чувствуем заряд сил. Гормонам, отвечающие за удовольствие, нравится этот эффект. То же самое касается и жирной пищи.
"Особенно усиливает зависимость сочетание сладкого с жирным", - уточнила эксперт.
При этом азиатская еда "цепляется за человека" с помощью специй. Когда на язык попадает что-то острое, у организма создается впечатление начавшегося пожара.
"Чтобы заранее притупить болевой шок, он начинает вырабатывать гормоны удовольствия, морфины внутренние", - объяснила Соломатина.
Фастфуд привлекает к себе усилителями вкуса. Глутамат натрия меняет ощущение от блюда, даря впечатление, что это самая вкусная еда.