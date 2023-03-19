https://uz.sputniknews.ru/20230319/kakie-produkty-vyzyvayut-zavisimost--dietolog--33030896.html

Какие продукты вызывают зависимость – диетолог

Какие продукты вызывают зависимость – диетолог

Глюкоза, специи и усилители вкуса виноваты в привязанности.

2023-03-19T08:00+0500

2023-03-19T08:00+0500

2023-03-19T08:00+0500

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Специи, сахар, жир и усилители вкуса могут вызывать зависимость у людей, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе "Говорит Москва".Например, сладкое повышает уровень глюкозы в крови, благодаря чему, мы чувствуем заряд сил. Гормонам, отвечающие за удовольствие, нравится этот эффект. То же самое касается и жирной пищи.При этом азиатская еда "цепляется за человека" с помощью специй. Когда на язык попадает что-то острое, у организма создается впечатление начавшегося пожара.Фастфуд привлекает к себе усилителями вкуса. Глутамат натрия меняет ощущение от блюда, даря впечатление, что это самая вкусная еда.Читайте также:Как правильно пить смузиКлещи любят кусать в определённые места – эксперт

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