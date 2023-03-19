https://uz.sputniknews.ru/20230319/v-kazaxstane-zavershilos-golosovanie-na-parlamentskix-vyborax-33050542.html

В Казахстане завершилось голосование на парламентских выборах

В Казахстане завершилось голосование на парламентских выборах

На 18.00 по местному времени явка составила 53,11%, сообщили в ЦИК республики.

2023-03-19T19:41+0500

2023-03-19T19:41+0500

2023-03-19T19:41+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов Казахстана закрылись в большинстве регионов страны в 20.00 по местному времени, сообщает РИА Новости.В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже. Порога явки нет. По данным ЦИК, на 18.00 по времени Астаны она составила 53,11%. В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.Читайте также: Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана

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