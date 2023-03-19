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Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана
Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана
Предлагаемые изменения в Конституцию найдут всенародную поддержку, которую докажет референдум, считает Бейбут Атамкулов.
2023-03-19T11:22+0500
2023-03-19T11:22+0500
политика
узбекистан
казахстан
посол
референдум
конституционная реформа в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Реформирование социально-экономического блока и изменение внешнеполитического курса Узбекистана уже доказали свою эффективность, заявил в интервью корреспонденту Sputnik посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов.По словам дипломата, сейчас Узбекистан находится в активной фазе конституционных преобразований, заключающихся в усилении защиты прав человека, закреплении социальных гарантий, разграничении полномочий между ветвями власти.Он также добавил, что предлагаемые изменения в Основной закон страны найдут поддержку в обществе и всенародный референдум, назначенный на конец апреля, станет тому подтверждением.Читайте также:
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посол узбекистан казахстан бейбут атамкулов интервью конституционная реформа реформы шавкат мирзиёев референдум
посол узбекистан казахстан бейбут атамкулов интервью конституционная реформа реформы шавкат мирзиёев референдум

Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана

11:22 19.03.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровПосол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Предлагаемые изменения в Конституцию найдут всенародную поддержку, которую докажет референдум, считает Бейбут Атамкулов.
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Реформирование социально-экономического блока и изменение внешнеполитического курса Узбекистана уже доказали свою эффективность, заявил в интервью корреспонденту Sputnik посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов.
По словам дипломата, сейчас Узбекистан находится в активной фазе конституционных преобразований, заключающихся в усилении защиты прав человека, закреплении социальных гарантий, разграничении полномочий между ветвями власти.
"Мы с особым вниманием наблюдаем за политическими процессами, проходящими в братском Узбекистане. Глубокое реформирование социально-экономического блока и изменение внешнеполитического курса, начало которым было положено с приходом на пост Главы государства Шавката Мирзиеева, уже доказали свою эффективность", - сказал Атамкулов.
Он также добавил, что предлагаемые изменения в Основной закон страны найдут поддержку в обществе и всенародный референдум, назначенный на конец апреля, станет тому подтверждением.
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