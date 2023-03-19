https://uz.sputniknews.ru/20230319/reformy-mirzieeva-uje-dokazali-svoyu-effektivnost--posol-kazaxstana-33035859.html

Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана

Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана

Предлагаемые изменения в Конституцию найдут всенародную поддержку, которую докажет референдум, считает Бейбут Атамкулов.

2023-03-19T11:22+0500

2023-03-19T11:22+0500

2023-03-19T11:22+0500

политика

узбекистан

казахстан

посол

референдум

конституционная реформа в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Реформирование социально-экономического блока и изменение внешнеполитического курса Узбекистана уже доказали свою эффективность, заявил в интервью корреспонденту Sputnik посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов.По словам дипломата, сейчас Узбекистан находится в активной фазе конституционных преобразований, заключающихся в усилении защиты прав человека, закреплении социальных гарантий, разграничении полномочий между ветвями власти.Он также добавил, что предлагаемые изменения в Основной закон страны найдут поддержку в обществе и всенародный референдум, назначенный на конец апреля, станет тому подтверждением.Читайте также:

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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посол узбекистан казахстан бейбут атамкулов интервью конституционная реформа реформы шавкат мирзиёев референдум