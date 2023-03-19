https://uz.sputniknews.ru/20230319/reformy-mirzieeva-uje-dokazali-svoyu-effektivnost--posol-kazaxstana-33035859.html
Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана
Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана
Предлагаемые изменения в Конституцию найдут всенародную поддержку, которую докажет референдум, считает Бейбут Атамкулов.
2023-03-19T11:22+0500
2023-03-19T11:22+0500
2023-03-19T11:22+0500
политика
узбекистан
казахстан
посол
референдум
конституционная реформа в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Реформирование социально-экономического блока и изменение внешнеполитического курса Узбекистана уже доказали свою эффективность, заявил в интервью корреспонденту Sputnik посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов.По словам дипломата, сейчас Узбекистан находится в активной фазе конституционных преобразований, заключающихся в усилении защиты прав человека, закреплении социальных гарантий, разграничении полномочий между ветвями власти.Он также добавил, что предлагаемые изменения в Основной закон страны найдут поддержку в обществе и всенародный референдум, назначенный на конец апреля, станет тому подтверждением.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
посол узбекистан казахстан бейбут атамкулов интервью конституционная реформа реформы шавкат мирзиёев референдум
посол узбекистан казахстан бейбут атамкулов интервью конституционная реформа реформы шавкат мирзиёев референдум
Реформы Мирзиеева уже доказали свою эффективность – посол Казахстана
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Эксклюзив
Предлагаемые изменения в Конституцию найдут всенародную поддержку, которую докажет референдум, считает Бейбут Атамкулов.
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik.
Реформирование социально-экономического блока и изменение внешнеполитического курса Узбекистана уже доказали свою эффективность, заявил в интервью корреспонденту Sputnik
посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов.
По словам дипломата, сейчас Узбекистан находится в активной фазе конституционных преобразований, заключающихся в усилении защиты прав человека, закреплении социальных гарантий, разграничении полномочий между ветвями власти.
"Мы с особым вниманием наблюдаем за политическими процессами, проходящими в братском Узбекистане. Глубокое реформирование социально-экономического блока и изменение внешнеполитического курса, начало которым было положено с приходом на пост Главы государства Шавката Мирзиеева, уже доказали свою эффективность", - сказал Атамкулов.
Он также добавил, что предлагаемые изменения в Основной закон страны найдут поддержку в обществе и всенародный референдум, назначенный на конец апреля, станет тому подтверждением.