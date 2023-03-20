https://uz.sputniknews.ru/20230320/v-kazaxstane-u-pojiloy-pary-rodilsya-syn-33060279.html

В Казахстане у пожилой пары родился сын

В Казахстане у пожилой пары родился сын

Родителям новорожденного на двоих 118 лет

2023-03-20T14:35+0500

2023-03-20T14:35+0500

2023-03-20T14:35+0500

общество

казахстан

туркестан

пожилые люди

родители

новорожденный

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Туркестанской области в семье 54-летней женщины и 64-летнего мужчины родился мальчик. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Ребенок появился на свет здоровым. Мама малыша — врач, поэтому знала, как готовиться к родам. Первого своего ребенка, девочку, она родила в 50 лет.По словам отца мальчика, он очень рад пополнению в семействе. При этом у него уже есть внуки от старших детей.Читайте также:Плюс три: 8 марта семья из Гулистана стала многодетной

казахстан

туркестан

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