https://uz.sputniknews.ru/20230320/v-tadjikistane-tayut-tsennye-dlya-vsey-tsa-ledniki--33062018.html
В Таджикистане тают ценные для всей ЦА ледники
В Таджикистане тают ценные для всей ЦА ледники
В Таджикистана обеспокоены ускорившемся таянием ледников.
2023-03-20T15:08+0500
2023-03-20T15:08+0500
2023-03-20T15:08+0500
общество
таджикистан
лед
пресная вода
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Из-за изменения климата в Таджикистане уменьшилось количество ледников, рассказал председатель Комитета охраны окружающей среды республики Баходур Шерализода. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.При этом площадь ледяных покровов ежегодно уменьшается до 1,3 кв. км. В республике ледники занимают около 6% территорий. Они обеспечивают пресной водой страны Центральной Азии.Ледники находятся на западе Таджикистана, в высокогорьях. Их площадь около 9 тыс. кв. км.Читайте также:В Новом Ташкенте будет "зеленый" общественный транспортРоссийские ученые изобрели лекарство из паутины
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в таджикистане тают ценные для всей ца ледники глобальное потепление изменение климата в ца влияние на ца таджикистан узбекистан экология новости новость
в таджикистане тают ценные для всей ца ледники глобальное потепление изменение климата в ца влияние на ца таджикистан узбекистан экология новости новость
В Таджикистане тают ценные для всей ЦА ледники
Комитет охраны окружающей среды Таджикистана выразил обеспокоенность из-за ускорившегося таяния ледников.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik.
Из-за изменения климата в Таджикистане уменьшилось количество ледников, рассказал председатель Комитета охраны окружающей среды республики Баходур Шерализода. Об этом сообщает
Sputnik Таджикистан.
"Например, в бассейне реки Заравшан, по многолетним наблюдениям, таяние ледников происходит быстрее", - сказал он.
При этом площадь ледяных покровов ежегодно уменьшается до 1,3 кв. км. В республике ледники занимают около 6% территорий. Они обеспечивают пресной водой страны Центральной Азии.
Ледники находятся на западе Таджикистана, в высокогорьях. Их площадь около 9 тыс. кв. км.