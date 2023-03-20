https://uz.sputniknews.ru/20230320/v-tadjikistane-tayut-tsennye-dlya-vsey-tsa-ledniki--33062018.html

В Таджикистане тают ценные для всей ЦА ледники

В Таджикистане тают ценные для всей ЦА ледники

В Таджикистана обеспокоены ускорившемся таянием ледников.

2023-03-20T15:08+0500

2023-03-20T15:08+0500

2023-03-20T15:08+0500

общество

таджикистан

лед

пресная вода

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Из-за изменения климата в Таджикистане уменьшилось количество ледников, рассказал председатель Комитета охраны окружающей среды республики Баходур Шерализода. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.При этом площадь ледяных покровов ежегодно уменьшается до 1,3 кв. км. В республике ледники занимают около 6% территорий. Они обеспечивают пресной водой страны Центральной Азии.Ледники находятся на западе Таджикистана, в высокогорьях. Их площадь около 9 тыс. кв. км.Читайте также:В Новом Ташкенте будет "зеленый" общественный транспортРоссийские ученые изобрели лекарство из паутины

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