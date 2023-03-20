https://uz.sputniknews.ru/20230320/v-uzbekistane-prodlyat-rabotu-yarmarok-v-chest-navruza--33073570.html
В Узбекистане продлят работу ярмарок в честь Навруза
В Узбекистане продлят работу ярмарок в честь Навруза
Праздничные ярмарки продлятся до 25 марта.
2023-03-20T20:15+0500
2023-03-20T20:15+0500
2023-03-20T20:15+0500
общество
узбекистан
навруз
ярмарка
скидки
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Ярмарки, открытые к празднику Навруз, будут работать до 25 марта. Об этом сообщает Минсельхоз республики.По всей стране на фермерских рынках и в крупных торговых центрах продолжаются ярмарки, на которых можно приобрести продукты со скидками.Ранее в Ташкенте прошел конный парад, приуроченный к Наврузу. Читайте также:Громко, весело и ярко: узбекистанцы отметили Навруз в Москве – видео
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В Узбекистане продлят работу ярмарок в честь Навруза
Праздничные ярмарки, начавшиеся 5 марта, продлятся почти до конца месяца – 25 марта.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Ярмарки, открытые к празднику Навруз, будут работать до 25 марта. Об этом сообщает Минсельхоз республики.
По всей стране на фермерских рынках и в крупных торговых центрах продолжаются ярмарки, на которых можно приобрести продукты со скидками.
"Во время проведения ярмарок министр сельского хозяйства Азиз Войтов координирует работу чиновников, чтобы поднять настроение населения и создать настоящую праздничную атмосферу",- отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Ташкенте прошел
конный парад, приуроченный к Наврузу.